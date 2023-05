Isola dei Famosi, fuori Cristopher Leoni. Polemica fra Cecchi Paone e Ilary Blasi. Nathaly Caldonazzo accusa gli autori del programma

Quarta puntata serale dell’Isola dei Famosi 2023 e scintille in Honduras. Ma anche tanto romanticismo grazie a Marco Mazzoli e Paolo Noise, i conduttori radiofonici con il cuore di panna che non riescono a resistere lontani dalle mogli.

Helena Prestes contro tutti

Dopo Nathaly Caldonazzo, spetta ora ad Helena Prestes raccogliere il testimone della più polemica - insieme all'inarrivabile Alessandro Cecchi Paone - dell'Isola. In tanti si sono scagliati contro di lei. Sotto accusa i suoi atteggiamenti un po' ondivaghi: la modella brasiliana è stata diverse volte accusata di mostrare un lato più accondiscendente davanti alle telecamere e uno più aggressivo quando non viene ripresa. A sopresa, durante la catena umana di salvataggio viene salvata da Cristina Scuccia, una delle concorrenti con le quali aveva avuto i dissapori maggiori negli ultimi giorni. Strategia o reale concessione di una seconda possibilità?

La sorpresa

Isola dei Famosi a porte girevoli quest'anno: dopo la toccata e fuga di Asia Argento, è toccato alle mogli e ai cani di Marco Mazzoli e Paolo Noise sbarcare sull'Isola. Coccole, lacrime ed effusioni sulla spiaggia. In quel frangente ecco l'annunciatissima promessa di matrimonio fra Mazzoli e la sua Stefania.

L'eliminato

A lasciare l'Isola è Cristopher Leoni. Prevedibile, vista la scarsa incisività che il modello ha avuto nelle prime settimane del surviving show e anche le poche dinamiche che ha creato. Salvi invece Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia.

La polemica di Alessandro Cecchi Paone

Pur conoscendo a menadito il regolamento dei reality show, ed essendo lui un veterano di questo genere di programmi, Alessandro Cecchi Paone non accetta di essere separato dal compagno Simone Antolini. Ilary Blasi ha infatti annunciato che d'ora in poi i concorrenti saranno in gara singolarmente: non più i Jalisse ma Alessandra e Fabio, separati ma sempre fra gli Hombres Paolo Noise e Marco Mazzoli, Pamela Camassa fra le Chicas e Gian Maria Sainato fra gli Hombres e Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini separati. "Simone mi è svenuto tra le braccia, questo è un gioco al massacro. A settembre l'azienda mi ha chiesto di partecipare in coppia e non si scoppia per nessuna ragione al mondo” ha sbottato Cecchi Paone. Ignorando, peraltro, che ad ogni edizione dell'Isola dei Famosi le coppie vengono poi scoppiate durante il gioco. E infatti la conduttrice Ilary Blasi lo ha subito ripreso: “Non è la prima volta che partecipi all'Isola, sapevi a cosa andavi incontro”. A rispondergli è stata anche una ex naufraga, Marina La Rosa, che su Twitter ha scritto: "Corsi e ricorsi... che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già... d'altronde non avrebbe nient'altro per cui far parlare di sè. Povero Paone".

La prova leader

La prova del girarrosto, grande classico dell’Isola dei Famosi, incorona Pamela Camassa e Luca Vetrone, dopo una sfida record: 10 minuti di resistenza senza alcun segno di cedimento. E quindi si è deciso di premiare entrambi. Mai successo all’Isola dei Famosi: i leader sono due. Ma ad essere immuni sono solo loro, non le rispettive tribù.

L’accusa di Nathaly Caldonazzo

“Cecchi Paone e Lo Cicero? Io parlo di loro solo perché sono gli autori a incalzarmi. Io non parlerei di loro, ma nei confessionali mi viene detto di farlo. Quando te lo chiedono in continuazione devi farlo”: Nathaly Caldonazzo punta il dito contro gli autori dell’Isola dei Famosi.