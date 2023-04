Gian Maria Sainato, chi è l’influencer all’Isola dei Famosi 2023

Gian Maria Sainato è uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023 e il suo è anche uno dei volti meno noti ad entrare nel surviving show condotto da Ilary Blasi. Chi è Gian Maria Sainato? Su Instagram ha 550mila follower - platea destinata ad espandersi tanto quanto rimarrà all'interno dell'Isola dei Famosi e si farà conoscere -, il suo volto e il suo nome non sono particolarmente noti al grande pubblico ma in un certo sottobosco televisivo sì. Basti pensare che il suo manager è lo stesso di Nathaly Caldonazzo, altra naufraga protagonista in Honduras in questa edizione.

Dichiaratamente gay, Sainato si è fatto conoscere in tv per la partecipazione a Riccanza, programma di Mtv che ha lanciato personaggi come Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ha inoltre partecipato come opinionista a Pomeriggio Cinque e cercato l'ingresso al Grande Fratello Vip, non superando però per ora i provini.

Gian Maria Sainato ha 28 anni ed è nato a Sapri, in provincia di Salerno, da dove però è partito alla volta di Milano. Nel capoluogo lombardo lavora come fashion blogger e influencer. L'Isola dei Famosi potrebbe essere la sua occasione per uscire definitivamente dall'anonimato e diventare noto anche al grande pubblico.