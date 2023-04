Nikita Pelizon vince il Grande Fratello Vip 7

Nikita Pelizon ha vinto il Gf Vip 7, l’edizione più lunga del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L'edizione più lunga

Il Grande Fratello Vip è durato 197 giorni: dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. Sei mesi e mezzo. Ben 35 sono stati i concorrenti che si sono succeduti durante il Gf Vip 7.

I finalisti

Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Milena Miconi sono stati i "magnifici sette", ovvero i sette concorrenti arrivati sino alla finale. Una curiosità: dei sette finalisti soltanto Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Giaele De Donà erano presenti già dal primo giorno di questa edizione del reality show. Micol Incorvaia, invece, è entrata in qualità di "ex" di Edoardo Donnamaria, mentre Edoardo Tavassi, Milena Miconi e Oriana Marzoli sono diventati concorrenti a gioco già avviato.

Le eliminazioni

La prima eliminata della serata è Milena Miconi, che perde la sfida con Alberto De Pisis. Il secondo duello della serata è stato vinto da Nikita Pelizon contro Micol Incorvaia. Il terzo vede opposti Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi e la venezuelana è triste perché, ohibò, all’ultima puntata i due vanno al televoto. La retorica trionfa. E alla fine a vincere il duello è Oriana Marzoli. Poi ecco il terzo duello: Alberto De Pisis contro Sofia Giaele De Donà. E a vincere è Alberto De Pisis. La finalissima a tre si gioca fra Alberto De Pisis, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Terzo posto per Alberto De Pisis. E alla fine trionfa Nikita Pelizon. Seconda Oriana Marzoli.

Cosa vince chi vince il Grande Fratello Vip

Il montepremi che si aggiudica che vince il Grande Fratello Vip è di 100mila euro. La metà, però, viene per contratto devoluta in beneficenza e quindi rimangono circa 50mila euro. Quello che però rappresenta il trofeo più importante è la possibilità di ottenere contratti per partecipazioni a programmi televisivi. Basti pensare, ad esempio, a personaggi come Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, per i quali dopo l'uscita dal reality show si sono aperte diverse possibilità interessanti.