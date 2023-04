Anticipazioni Grande Fratello Vip, la finale: chi può vincere e cosa succederà

Giunge alla finale il Grande Fratello Vip 7. Questa sera si conclude l'edizione più lunga di sempre della storia del reality show. Anzi, in realtà l'edizione più lunga di sempre di tutti i reality show. Con quasi 200 giorni, per un totale di sei mesi e mezzo. Il Grande Fratello Vip 7 ha infatti preso il via il 19 settembre 2022 e si chiude oggi, ovvero lunedì 3 aprile 2023. Un vero record, anche se non si può certo parlare di un grande show. Anzi.

I personaggi flop

Pamela Prati doveva essere la diva tornata in tv dopo l'affaire Mark Caltagirone e invece si è dimostrata un personaggio evanescente. Così come Elenoire Ferruzzi, entrata nella casa per dispensare le sue perle trash e protagonista solo di polemiche senza capo nè coda.

I personaggi top

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon non lasceranno di certo il segno nel mondo dello spettacolo, ma sono state fra le protagoniste assolute di questa edizione dl Gf Vip. Insieme a una scatenata Oriana Marzoli, che per diverse puntate ha retto le sorti di un’edizione del reality show che è apparsa particolarmente appannata.

I finalisti

Ad essere arrivati alla finalissima del Grande Fratello Vip 7 sono Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis, Nikita Pelizion, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Milena Miconi. Durante la serata della finale il gruppo si assottiglierà ulteriormente sino ad arrivare a soli tre componenti. E da lì sarà decretato il vincitore. Come ad ogni finale, sono previste sorprese per tutti i concorrenti arrivati sino alla fine del programma.

I favoriti

La venezuelana Oriana Marzoli rimane tra i favoriti assoluti alla vittoria finale. E lo è ormai da diverse settimane secondo i bookmaker. Oriana è favorita a una quota compresa tra 1,50 e 1,70 su Sisal e Goldbet. Per Betflag, invece, la sorpresa è Nikita Pelizon, offerta a 3 volte la scommessa (stessa quota anche per Edoardo Tavassi). Più lontana Micol Incorvaia, che oscilla tra 7 e 7,50, doppia cifra (11) per Sofia Giaele De Donà, con Alberto De Pisis a 16 e Milena Miconi ultima a 26.