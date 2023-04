Uomini e Donne, la scelta di Lavinia: cosa è successo

La tronista Lavinia Mauro ha scelto Alessio. Scelta scontata, visto che entrambi i corteggiatori portati sino all'ultima puntata di Uomini e Donne si chiamano proprio Alessio. Durante la giornata di oggi, sabato primo aprile, è stata registrata la scelta di Lavinia. Che andrà in onda probabilmente a metà della settimana che porta a Pasqua.

Una scelta sofferta, quella di Lavinia Mauro. Che è stata la seconda tronista a fare la propria scelta durante il 2023. Il primo era stato Federico Nicotera, che ha scelto la varesina Carola Carpanelli. Oggi invece è toccato a Lavinia Mauro, la tronista "del ventaglio" perché per tranquillizzarsi quando sente arrivare l'ansia si fa aria con un ventaglio o, in studio, con la mascherina anticovid.

Quelli di Lavinia con Alessio Campoli, ovvero Alessio il moro, e con Alessio Corvino, cioè Alessio il biondo, sono stati due percorsi molto lunghi e accidentati. Praticamente un anno di corteggiamento. Che la stessa tronista ha riassunto durante la puntata della scelta parlando con ognuno dei due ragazzi in lizza per diventare il fidanzato di Lavinia.

Alessio Campoli e Alessio Corvino, così diversi ma in fondo attratti dalla stessa donna. Che, va ricordato, ha fatto penare entrambi per un bel po’. Due personalità complesse: il moro più introverso e a tratti più riflessivo, il biondo più impulsivo e fumantino. E anche dall’atteggiamento maggiormente contraddittorio, viste le reazioni un po’ spiazzanti che ha avuto durante tutto il dating show di Maria De Filippi e anche le segnalazioni che sono piovute su di lui. Alla fine Lavinia Mauro, però, ha scelto proprio Alessio Corvino. E lui le ha detto sì, stando a quanto ha raccontato Lorenzo Pugnaloni. La scelta è arrivata al termine di un pomeriggio certamente non facile per la tronista. Ma alla fine ecco i tanto agognati petali piovere dal cielo. E’ l’inizio di quella che, si spera, sarà la favola della principessa Lavinia Mauro e del principe Alessio Corvino.