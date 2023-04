Alfonso Signorini: “Nuovo Grande Fratello a settembre”

"A settembre torna un altro Grande Fratello". Neanche il tempo di incoronare Nikita Pelizon vincitrice del Gf Vip 7 che subito Alfonso Signorini ha annunciato l'arrivo di una nuova edizione del reality show. Nuova edizione che sarà condotta dallo stesso direttore del settimanale 'Chi'.

E chissà se sarà una nuova edizione da record, visto che quello che si è appena concluso è stato il Grande Fratello Vip più lungo della storia: 197 giorni, per un totale di sei mesi e mezzo. C'è chi ironizza sostenendo che si sia trattato di sequestro di persona, quel che è certo è che quella appena terminata non è stata l'edizione dei record a tutto tondo. Gli ascolti, infatti, non sempre hanno premiato le scelte di un gruppo autorale che in molti casi è sembrato non avere idee brillanti.

L'auspicio per il nuovo Grande Fratello che partirà a settembre è che nel cast possano esserci personaggi davvero interessanti che vadano al di là della creazione di dinamiche urlate e volgari. D'altro canto, la nuova rotta impressa da Piersilvio Berlusconi parla chiaro: basta volgarità. La speranza è che la strada continui ad essere questa.

Gf Vip o nip? Ancora non è chiaro se i protagonisti saranno volti noti o sconosciuti. Probabile che si insista ancora con i vip. Anche se lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato ultimamente che sarebbe interessato a un'edizione nip.