Rafah, si stringono i tempi. “Israele ammassa decine di tank al valico”

Roma, 25 aprile 2024 – Israele stringe i tempi dell'attacco a Rafah, ultima roccaforte di Hamas nel sud di Gaza dove potrebbero essere tenuti prigionieri gli ostaggi, e rifugio per oltre un milione di palestinesi in fuga. L'esercito ha ammassato decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine meridionale con Gaza, al valico israeliano di Kerem Shalom, vicino a Rafah, come hanno riferito giornalisti che hanno visto il movimento dei mezzi militari.

Israele ammassa decine di tank al valico per Rafah (Ansa)

Un'operazione sostanzialmente già annunciata nel pomeriggio di giovedì, quando l'esercito israeliano ha informato il governo che le sue forze hanno completato i preparativi per entrare a Rafah e che la data dipende solo dal gabinetto di guerra. L'Idf ha aggiunto che la brigata 162, finora nel nord e nel centro della Striscia, si è avvicinata alla città meridionale. Ora si attende la decisione del governo e, quando arriverà, inizierà l'evacuazione di Rafah.

Intanto, il portavoce del Pentagono Pat Ryder fa sapere che “è iniziata la costruzione del molo temporaneo per far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza”.