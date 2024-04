Re Carlo, si aggiorna il piano ‘Menai Bridge’ per il funerale. Cresce l’ansia per la sua salute

Londra, 26 aprile 2024 – L'ultima apparizione pubblica risale a tre settimane fa in occasione della messa di Pasqua nel castello di Windsor. Da allora re Carlo III non ha più presenziato ad alcun evento ufficiale e adesso crescono le preoccupazioni per il suo stato di salute. "Non sta bene", scrive oggi il tabloid britannico Daily Beast, riferendo quanto – a suo dire – sussurrano a bassa voce gli amici del sovrano. "Tutti restano ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere", scrive il giornale.

Buckingham Palace resta in silenzio e, d'altronde, lo stesso monarca, pur avendo rivelato di avere un cancro, non è mai entrato nei particolari della malattia. Non si conosce, ad esempio, il tipo di tumore, né quali siano le terapie a cui si sta sottoponendo per curarsi.

Re Carlo III nella sua ultima apparizione pubblica, lo scorso 31 marzo alla messa di Pasqua (Ansa)

Intanto, però, sembra che si stia perfezionando l'operazione 'Menai Bridge', il dettagliato protocollo studiato per gestire i funerali di Carlo. Nulla di strano in realtà, il documento di centinaia di pagine è stato creato a settembre 2022 subito dopo le esequie della regina Elisabetta II, ma in quest'ultimo periodo starebbe subendo continui ritocchi e aggiornamenti. Cosa che – appunto – fa temere un possibile aggravamento dello stato di salute del re. Il Daily Beast dice di aver provato a interrogare il Cabinet Office, il dipartimento del governo incaricato di gestire i funerali di Stato, che però si è rifiutato di commentare.

Cos'è il Menai Bridge

Ogni membro della famiglia reale ha un nome in codice che fa riferimento a un ponte da utilizzare in caso di morte, quello di Elisabetta II era notoriamente 'London Bridge'. Il 'Menai Bridge' di Carlo III è invece uno spettacolare ponte sospeso che collega l'isola di Anglesey con la terraferma gallese.

Secondo quanto rivelato da un alto funzionario coinvolto nella pianificazione dei riti funebri reali, "l'ultimo saluto alla regina si è svolto con la precisione di un orologio, fissando uno standard elevato". Da qui il continuo perfezionamento di quello dell'attuale sovrano, affinché non ci sia spazio per alcun tipo di errore.

I prossimi impegni di Carlo

A fare chiarezza su quale sia la verità potrebbero essere il prossimo appuntamento ufficiale a cui Carlo dovrebbe presenziare: il 15 giugno c'è la cerimonia di Trooping the Colour, i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del Re. A seguire ci saranno le corse dei cavalli di Ascot, alle quali la stessa Elisabetta II non è mai mancata. Un'eventuale assenza del sovrano farebbe certamente partire una ridda di voci. Se sarà presente ogni sua espressione o gesto sarà comunque passato al vaglio per capire il suo stato di salute.