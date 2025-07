Trump fa uscire gli Usa dall’Unesco: “Ha un’agenda globalista e contraria all’America First”

Washington, 22 luglio 2025 – Gli Stati Uniti dicono addio all'Unesco, rea – a loro dire – di avere una "agenda globalista e ideologica per lo sviluppo internazionale in contrasto con la nostra politica estera 'America First'". L'annuncio ufficiale è stato fatto da una portavoce del dipartimento di Stato, che ha inoltre definito la decisione di ammettere lo 'Stato di Palestina' come Stato membro "altamente problematica, contraria alla politica statunitense", nonché capace di contribuire "alla proliferazione della retorica anti-israeliana all'interno dell'organizzazione". Dal dipartimento di Stato si afferma che l'agenzia Onu per la cultura e l'Istruzione è di parte e promuove cause "divisive".

L'amministrazione Trump ha deciso di far uscire gli Stati Unit dall'Unesco (Ansa)

La decisione arriva dopo che, a febbraio, il presidente Donald Trump aveva ordinato una revisione di 90 giorni sulla presenza di Washington nell'Unesco. Al termine della revisione, la sua amministrazione ha stabilito l'incompatibilità con le politiche a tutela della diversità, equità e inclusione, e anche quella che definisce posizioni di parte pro Palestina e pro Cina. "Il presidente Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'Unesco, che sostiene cause culturali e sociali woke e divisive, che sono completamente non in linea con la politica del buon senso per la quale gli americani hanno votato a novembre", ha dichiarato al Post la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly.

"Profondo rammarico" è stato espresso dalla direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, per la scelta americana. "Per quanto deplorevole possa essere, questo annuncio era previsto e l'Unesco si stava preparando", ha aggiunto. La mossa di Trump infatti non è una novità: durante il suo primo mandato, nell'ottobre 2017, aveva già ritirato gli Usa dall'organizzazione. La decisione entrerà in vigore il 31 dicembre 2026, fino ad allora “gli Stati Uniti rimarranno membri a pieno titolo”.

La reazione di Israele

"Accogliamo con soddisfazione la decisione dell'amministrazione Usa di ritirarsi dall'Unesco, questo è un passo necessario per promuovere la giustizia e il diritto di Israele ad avere un trattamento equo in seno al sistema Onu", ha commentato il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar. "Il prendere di mira Israele e la strumentalizzazione politica da parte degli Stati membri deve finire, in questa e in tutte le altre agenzie Onu", ha aggiunto su X ringraziando gli Usa "per il suo sostegno morale e la sua leadership, specialmente nell'arena multilaterale che è infestata dalla discriminazione anti-Israele". Israele aveva lasciato l'Unesco nel 2018 a seguito della prima uscita decisa da Trump.