Separazione delle carriere, il Senato approva ddl fra le proteste delle opposizioni. Cosa succede ora

Roma, 22 luglio 2025 - Con 106 voti a favore, 61 no e 11 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura, tra pm e giudici. A favore del provvedimento le forze di maggioranza, Fdi, Fi e Lega, cui si è aggiunto Calenda, contrari il Pd e il M5S, mentre Italia Viva si è astenuta. Il testo di riforma costituzionale, già approvato a gennaio scorso dalla Camera -per la prima delle quattro letture previste - dopo il via libera di oggi del Senato, dovrà fare altri due passaggi parlamentari, di nuovo alla Camera e poi a Palazzo Madama, non prima di tre mesi da oggi, con il quorum del voto che sarà fissato ai 2/3 dell'Aula, per poter evitare il passaggio referendario per la conferma della riforma costituzionale. Referendum ritenuto probabile e atteso per la prossima primavera.

L'opposizione protesta in Senato con la copertina della Costituzione a testa in giù

Il voto sulla riforma della giustizia segna una "giornata storica", dice il segretario di Fi Antonio Tajani incontrando i giornalisti al Senato. "Si realizza il sogno di Berlusconi".

"Sono molto soddisfatto, perché ho realizzato una mia aspirazione: è dal 1995, quando ho scritto il primo libro sulla giustizia da magistrato, ci credevo fermamente", le parole del Guardasigilli, Carlo Nordio.

"Il Senato ha approvato in seconda lettura la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. E' un risultato storico che abbiamo perseguito con determinazione e impegno. Siamo fieri e orgogliosi di ciò che stiamo facendo perché nella nostra azione non c'è alcun intento punitivo. Ma solo la volontà di dare ai cittadini una giustizia giusta e una magistratura libera, senza il peso del potere correntizio. Ringrazio tutti i parlamentari, senatori e deputati, per il loro lavoro. Ora andiamo avanti spediti con la terza e la quarta lettura per poi dare agli italiani la possibilità di esprimere il loro giudizio con il referendum nel 2026", dichiara in una nota Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

Anche la premier Meloni ha parlato in un post di "passo importante verso un impegno che avevamo preso con gli italiani e che stiamo portando avanti con decisione. Il percorso non è ancora concluso, ma oggi confermiamo la nostra determinazione nel dare all'Italia un sistema giudiziario sempre più efficiente, equo e trasparente".

Di tutt’altro avviso l’opposizione, con i senatori del Pd che hanno messo in atto una protesta immediatamente dopo il voto in Aula, mostrando la copertina della Costituzione italiana a testa in giù, e gridando "vergogna, vergogna". Tradotto: la maggioranza sta capovolgendo i valori della nostra Carta.