“Michele Noschese minacciava anziano col coltello”, la versione della Guardia Civil. Il padre: “Me lo hanno massacrato”

Roma, 22 luglio 2025 – Da vittima della violenza della Guardia Civil ad aggressore. È sempre più giallo sulle circostanze in cui ha trovato la morte il 35enne Michele Noschese, noto come dj Godzi. Man mano che viene ricostruito quanto accaduto in casa del dj e producer napoletano quella maledetta notte tra venerdì e sabato mattina, emergono due versioni dei fatti diametralmente opposte e toccherà ora agli inquirenti far luce su cosa sia realmente accaduto.

Guardia Civil: dj Godzi minacciava anziano col coltello

“Era sotto effetto di sostanze stupefacenti” e “in preda ad allucinazioni” quando sabato mattina, dalla sua abitazione in Santa Eulalia, a Ibiza, sarebbe saltato nell'appartamento del vicino, in età avanzata e lo avrebbe “minacciato con un coltello”. E' questa la versione fornita dalla Guardia Civil di Palma de Mallorca in un comunicato diffuso, e ripreso dal quotidiano Diario de Ibiza, dopo che la famiglia del 35enne napoletano ha presentato una denuncia formale, accusando la polizia spagnola di aver pestato a morte il giovane. “Gli agenti hanno tentato di contenere l'aggressore, momenti nei quali Noschese ha cominciato ad avere convulsioni”, si legge ancora nella nota in cui viene sottolineato che avrebbero tentato (senza esito) di rianimarlo con la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dell'ambulanza. Secondo la ricostruzione della polizia, chiamata sabato all'alba nel quartiere di Santa Eularia, Noschese era in preda ad allucinazioni. Una volta sul posto – si legge nel rapporto – gli agenti “hanno tentato di immobilizzare” Noschese che “ha incominciato ad avere convulsioni”. La morte del dj sarebbe quindi avvenuta sul posto per arresto cardiaco.

La Guardia Civil, che non ha ancora reso noti i risultati dell'autopsia, ha aperto un'inchiesta il cui risultato "sarà consegnato all'autorità giudiziaria competente”. Secondo le testimonianze raccolte, l'intervento degli agenti sarebbe stato provocato dalla chiamata di alcuni vicini durante una festa, per il volume della musica troppo alto. Michele – raccontano alcuni testimoni sui social e come riportato da alcuni media locali – avrebbe ricevuto “tre pugni” da parte degli agenti, due al volto e uno alle spalle, e sarebbe stato trascinato fuori l'abitazione a spalla. Sarebbe stato successivamente caricato su un'ambulanza, che si sarebbe avviata direttamente all'obitorio dell'isola.

“C'è stato un pestaggio da parte della polizia” accusa il padre Giuseppe, primario in pensione ai Trauma center del Cardarelli di Napoli, che ha presentato un esposto all'autorità spagnola e alla Procura di Napoli, nel quale chiede di indagare per omicidio volontario gli agenti spagnoli. Nell'esposto si parla anche del “probabile uso di droga e di alcool da parte dei partecipanti alla festa”.

Me lo hanno massacrato. Lo riporto a casa cremato. Mia moglie non reggerebbe

Lo ha detto il padre di Noschese al Corriere della Sera.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex deputato e sindaco di Napoli dal 1993 al 2000, Antonio Bassolino, oggi consigliere comunale che su X ha scritto: “Nel consiglio comunale di oggi sono intervenuto sulla grave vicenda di Michele Noschese, morto a Ibiza. Michele era laureato in economia, era uno stimato Dj ed un creativo esperto di musica elettronica. È morto in circostanze tutte da chiarire, dopo un intervento della polizia nella sua casa dove si svolgeva una festa. Ho chiesto al Comune di seguire lo sviluppo delle indagini in contatto con il ministero degli Esteri ed ho proposto un minuto di raccoglimento in ricordo di questo nostro concittadino”.