Obama arrestato? Siamo oltre la propaganda

Nitrosi

Non è un Truman Show ma è come se lo fosse: la differenza è che non ci sono spettatori perché siamo tutti immersi in uno show dove reale e ricostruzione vengono confusi. Avevamo già visto la versione Trump-Papa, ora il presidente degli Stati Uniti rilancia sul suo profilo Truth (il suo social) un video realizzato con l’Intelligenza artificiale dove Obama viene arrestato alla Casa Bianca davanti a Trump che se la ride, e portato in cella a rimuginare sotto la scritta: nessuno è sopra la legge. I fan del tycoon diranno che è una goliardata, e probabilmente c’è anche questo aspetto, ma il video diffonde un messaggio politico e incisivo. Siamo oltre la propaganda come storicamente la conosciamo.

Il mix Maga-Intelligenza artificiale offre all’opinione pubblica una iper realtà diversa da quella vissuta, una iper realtà delle aspettative, senza distinzione fra fake news e verità. Una sorta di dimensione parallela dove Trump può essere il Papa e Obama finire ai ceppi. La dimensione dello scherzo non scherma l’effetto dell’allucinazione. L’obiettivo e fare pensare che davvero Obama possa essere colpevole, rafforzando narrazione politica e convinzioni. Lo show non è intrattenimento, ma una efficace macchina politica. Molto subdola e raffinata.