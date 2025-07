Ue attacca Israele: “Indifendibile, basta uccidere chi aspetta cibo o aiuti”. Ospedale di Gaza: 21 bambini morti di fame nelle ultime 72 ore

13:13

Kallas (Ue) contro Israele

"L'uccisione di civili in cerca di aiuti a Gaza è indifendibile. Ho parlato nuovamente con Gideon Saar per ricordare il nostro accordo sul flusso degli aiuti e ho chiarito che le Forze di difesa israeliane devono smettere di uccidere persone nei punti di distribuzione. Tutte le opzioni restano sul tavolo se Israele non manterrà i suoi impegni". Lo scrive in un post su X Kaja Kallas, Alta rappresentanto dell'Ue per gli affari esteri, in seguito alla sua conversazione con il ministro degli esteri israeliano.