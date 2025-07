L’estate maledetta di Ibiza: dj Godzi, la stella dell’hockey e il turista precipitato dal balcone. Una scia di morti sospette

Roma, 22 luglio 2025 – Tre giovani morti in pochi giorni a Ibiza, tutti e tre per cause non naturali che in alcuni casi hanno persino i contorni del giallo. Davvero troppi anche per la ‘maledizione’ della più turbolenta delle Baleari, l’isola del divertimento e del piacere, dove le notti sono lunghissime e la movida è di casa. Così era per il 35enne Michele Noschese, in arte dj Godzi, protagonista alla consolle delle notti isolane (e non solo), per il 19enne Gary Kelly, giocatore professionista di hockey su ghiaccio e per il 26enne scozzese Evan Thomson, morto il 7 luglio scorso, dopo una caduta nell’Ibiza Rocks Hotel, lo stesso albergo dove alloggiava Gary e che, dopo la morte dei due giovani britannici a distanza di sole due settimane l'uno dall'altro, ha deciso di cancellare tutti gli eventi musicali in programma come riporta il Guardian.

Gare Kelly, Evan Thomson e Michele Noschese

L'albergo, che è anche un locale di musica all'aperto, ha deciso di sospendere il programma di eventi programmati a causa “della gravità della situazione e per rispetto delle persone coinvolte. La nostra priorità è sostenere le persone colpite e i loro cari in questo momento incredibilmente difficile e supportare pienamente le autorità nelle loro indagini”. Il rapper Dizzee Rascal avrebbe dovuto esibirsi questa settimana mentre la band drum'n'bass Rudimental era in programma il 30 luglio. L'hotel non ha specificato quanti eventi siano stati cancellati.

Michele Noschese ‘pestato’ dalla guardia civil

Fra le tre giovani vite spezzate quella del 35enne Michele Noschese, in arte Godzi, noto dj e producer napoletano, morto nella sua abitazione a Ibiza, nella notte tra venerdì e sabato in circostanze ancora tutte da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una festa in casa sua sarebbe intervenuta la Guardia Civil, chiamata da alcuni vicini che lamentavano schiamazzi, e il 35enne sarebbe morto dopo essere stato pestato da alcuni agenti, come hanno riferito alcuni invitati. “C'è stato un pestaggio da parte della polizia" accusa il padre Giuseppe, primario in pensione ai Trauma center del Cardarelli di Napoli. L’uomo ha presentato un esposto all'autorità spagnola e alla Procura di Napoli, nel quale chiede di indagare per omicidio volontario gli agenti spagnoli. Nell'esposto si parla anche del “probabile uso di droga e di alcool da parte dei partecipanti alla festa”.

Promessa dell’hockey morta a 19 anni

Gary Kelly aveva appena 19 anni e tutta una vita e una folgorante carriera davanti. Giocatore professionista di hockey su ghiaccio per i Dundee Stars, è morto lunedì all'Ibiza Rocks Hotel. Il suo club ha reso omaggio a “una persona di grande talento e carismatico” che “aveva un grande futuro davanti a sé. La sua perdita avrà un impatto su molti nella comunità dell'hockey su ghiaccio e non solo. Ci mancherà profondamente. Rispettiamo e sosteniamo la richiesta della famiglia di rispettare la sua privacy in questo momento estremamente difficile”.

Anche altre squadre di hockey su ghiaccio hanno reso omaggio a Kelly. In una dichiarazione su X, il Glasgow Clan ha scritto: “Questa è una notizia davvero straziante. I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questo tragico incidente in questo momento incredibilmente difficile”. Mentre i Whitley Warriors, per i quali Kelly ha giocato nella stagione 2023-24, lo hanno ricordato come “un giocatore popolare nello spogliatoio nonostante la brevità del suo periodo a Whitley”.

Turista scozzese vittima di una caduta

La notizia della morte di Kelly è arrivata due settimane dopo la morte di un altro turista scozzese, Evan Thomson, 26 anni, deceduto il 7 luglio dopo una caduta nello stesso albergo. La madre di Thomson ha reso omaggio al figlio in un post sui social. "Sono profondamente addolorata nel scrivervi e dirvi che all'inizio di questa settimana mio figlio Evan ha avuto un tragico incidente mentre era in vacanza con gli amici a Ibiza ed è purtroppo deceduto. Siamo tutti completamente distrutti”.