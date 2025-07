Unicredit ritira l’offerta per Banco Bpm: “Il Golden Power ha impedito il dialogo con gli azionisti”

Roma, 22 luglio 2025 - Unicredit annuncia il ritiro dell'offerta per Banco Bpm. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione, spiegando che "la condizione relativa all'autorizzazione Golden Power non è soddisfatta". "Si tratta di un'opportunità mancata non solo per gli stakeholder di Bpm ma anche per le comunità imprenditoriali italiane e per l'economia in generale", si legge in una nota del gruppo guidata da Andrea Orcel. "UniCredit rimane convinta che il consolidamento del settore bancario italiano porterebbe benefici sia al Paese che all'Europa nel suo complesso", aggiunge Unicredit.

La nota del Cda

"Il processo di offerta è stato influenzato dalla clausola di Golden Power, insistentemente invocata dai vertici di Bpm, che ha impedito a UniCredit di dialogare con gli azionisti di Bpm nel modo in cui un normale processo di offerta avrebbe consentito", si legge nella nota diffusa da Unicredit. "I vertici di Bpm hanno dunque privato i propri azionisti del dialogo che normalmente avviene durante un periodo di offerta per comprendere il valore creato dalla combinazione e determinare le condizioni che sarebbero state accettabili per andare avanti".

"Pur accogliendo con favore i significativi progressi compiuti con il Tar, la DG Comp dell'Unione Europea e il Governo italiano, i tempi per una risoluzione definitiva della questione Golden Power vanno ben oltre la scadenza della nostra offerta e anche di quella della sospensione decisa oggi dalla Consob", sottolinea la banca. "Pertanto, per fare chiarezza sulla situazione e tutelare gli interessi di UniCredit e dei nostri azionisti, abbiamo deciso di non rinunciare alla condizione del Golden Power, che non è stata soddisfatta, e di ritirare di conseguenza l'offerta".

Orcel: “L’incertezza non giova”

"La mia responsabilità principale è di agire nel migliore interesse di UniCredit e dei nostri azionisti – afferma l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel – . La continua incertezza sull'applicazione delle prescrizioni del Golden Power non giova a nessuno dei due. Abbiamo quindi deciso di ritirare la nostra offerta". "La strategia di UniCredit è eccellente e la sua esecuzione è sempre stata il centro della nostra attenzione. I risultati lo testimoniano – aggiunge –. Per questo continueremo a perseguire la nostra trasformazione con la stessa energia e determinazione che ci hanno aiutato a battere i record, a consolidare la posizione di leader nel settore e, cosa più importante, a operare come partner bancario affidabile per i nostri clienti e le loro comunità". Dunque per Unicredit fusioni e acquisizioni rimangono uno strumento da utilizzare solo se accelerano ulteriormente tale strategia e aumentano, come spesso affermato dalla stessa banca, la creazione di valore.

"La combinazione tra UniCredit e Banco Bpm avrebbe apportato un enorme valore aggiunto per tutte le parti interessate – aggiunge il presidente Pietro Carlo Padoan –. Il processo di offerta deviato e la continua incertezza hanno reso questa situazione insostenibile. Pertanto, oggi abbiamo ritirato la nostra offerta".