Il Panther XL, il super cingolato italiano che la Norvegia vuole in Antartide

Roma, 22 luglio 2025 - Alla conquista dell'Antartide con il Panther XL, sintesi perfetta tra un cingolato da lavoro e un battipista, dotato delle tecnologie più avanzate per lavorare in ambienti estremi come i ghiacci eterni. Lo ha creato l'azienda altoatesina Prinoth del gruppo Hti.

Il nuovo mezzo è da poco sbarcato al Polo Sud con un preciso compito: supportare l'Istituto Polare Norvegese nel trasporto e nella logistica e per potenziare la storica stazione di ricerca a Troll. Dalla Norvegia una commessa da 17 milioni di euro per assicurarsi 10 di questi speciali cingolati italiani (realizzati però nello stabilimento Prinoth di Granby, in Canada) e i servizi di assistenza e ricambi.

Klaus Tonhäuser, presidente di Prinoth, ha spiegato: "Antartide richiede la migliore tecnologia. Unendo i punti di forza dei nostri team interni con innovazioni mirate, abbiamo dato vita ad un veicolo che è progettato per funzionare in modo ottimale nelle condizioni più difficili. Il risultato eccezionale sottolinea le nostre capacità ingegneristiche e ci posiziona ancora una volta tra i leader mondiali del settore".

Il Pather Xl è unico al mondo, sviluppato per trainare fino a 10-15 slitte con un peso totale di 150 tonnellate tra i ghiaccio e con eventi dal punto di vista meteorologico estremi. E' dotato di tecnologie utili per fronteggiare il clima estremo, e facile da comandare contando su un ampio display touchscreen intuitivo e personalizzabile. I vetri e tergicristalli sono riscaldati e progettati per resistere alle condizioni atmosferiche più avverse. Il Panther XL è stato studiato per specifiche operazioni polari e anche il design è particolare, con una cabina a sospensione integrale che garantisce una qualità di guida e un comfort superiori e allo stesso tempo grande dinamica con i quattro cingoli che ottimizzano la trazione e la stabilità. Il mezzo può contare anche su un software di guida assistita, progettato per supportare gli operatori durante le lunghe percorrenze in condizioni estreme.