Nikita Pelizon vince il Gf Vip 7, chi è e dove l'abbiamo già vista

Nikita Pelizon vince il Grande Fratello Vip 7. Ma chi è Nikita Pelizon? Nata a Trieste il 20 marzo 1994, a 18 anni comincia la carriera di modella. Una carriera non facile, visto che la famiglia non è sempre molto d'accordo sul fatto che lei abbia intrapreso questo mestiere. Giramondo per vocazione e, di fatto, professione, sin da subito Nikita Pelizon si avvicina anche al mondo della tv.

I più attenti si ricorderanno di lei nel ruolo di tentatrice a Temptation Island nell'edizione del 2018. Poi eccola insieme a Matteo Diamante ad Ex on the beach. Lì Nikita era proprio la ex di Matteo Diamante, arrivata dalla spiaggia appositamente per insidiarlo e creare scompiglio. Insomma, tentatrice ed ex: la sua strada da ammaliatrice sembra segnata.

Ma quando meno ce lo si aspetta, ecco che la modella triestina cambia ancora una volta direzione: insieme ad Helena Prestes compone la coppia delle Italo-brasiliane a Pechino Express. La loro avventura inizia in salita, poi però entrambe le personalità escono prepotentemente e le due si dimostrano agguerrite e dotate anche di un certo carisma. Ora ecco la vittoria al Grande Fratello Vip.

Una vittoria inattesa, anche visto il carattere decisamente particolare della ragazza. Un carattere introverso, di una ragazza che si dedica spesso più ad osservare gli altri che a intervenire nelle discussioni. Un carattere che però sembra aver ammaliato il pubblico, vista la clamorosa vittoria di Nikita Pelizon. A questo punto sarà interessante capire quale potrà essere il futuro professionale di Nikita Pelizon ora che ha vinto il Gf Vip. Potrebbero per lei aprirsi le tanto agognate porte del mondo dello spettacolo?

Dal punto di vista sentimentale, la stessa triestina ha dichiarato all’interno della casa più spiata d’Italia che una persona che le fa battere il cuore più veloce esiste. Chissà se la loro diventerà una vera relazione.