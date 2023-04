Marco Mazzoli da Walt Disney all’Isola dei Famosi: chi è il conduttore radiofonico

La radio irrompe all'Isola dei Famosi con ben due conduttori radiofonici: Marco Mazzoli e Paolo Noise. Il primo ha una storia decisamente alle spalle, storia che emergerà sicuramente all'interno del surviving show condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5 dal 17 aprile. Ma chi è Marco Mazzoli?

Milanese di nascita ma cittadino del mondo, Mazzoli vive i momenti più importanti della propria esistenza fra l'Italia e gli Stati Uniti. Da piccolo, infatti, si trasferisce con la famiglia a Los Angeles negli Stati Uniti. Il padre infatti lavorava per la Walt Disney. Il sogno di Marco Mazzoli però è la radio e quindi torna in Italia da ragazzino. Musica e radio sono i suoi interessi maggiori e quindi comincia a collaborare con alcune emittenti locali. Gli anni Novanta, quando Mazzoli è poco più che trentenne, vedono il suo decollo: prima Rtl 102.5, poi Radio Capital e infine Radio 105.

Torna negli Stati Uniti, dove conduce105 New York proprio per la radio italiana, regalando ogni giorno agli ascoltatori le proprie esperienze vissute negli Usa. Poi torna in Italia e qui arriva la consacrazione con Lo Zoo di 105, programma ideato e condotto proprio da lui insieme a una squadra di colleghi. Diverse volte il programma viene sospeso nel corso degli anni. Non mancano alcune affermazioni un po' sopra le righe da parte dei protagonisti in onda.