Andrea Lo Cicero, chi è il Barone dell’Isola dei Famosi 2023

Andrea Lo Cicero, ovvero il Barone. E' lui l'ex sportivo dell'Isola dei Famosi 2023. E che ex sportivo: Andrea Lo Cicero è stato uno dei punti di riferimento della Nazionale italiana di rugby. Soprannominato "Il Barone" per le ascendenze nobiliari della sua famiglia, Lo Cicero negli ultimi anni ha letteralmente cambiato vita. Diventando un conduttore televisivo della rete Gambero Rosso e anche chef.

Un vero guerriero, ma anche un profondo conoscitore della natura e un ex atleta dal profondo spirito di adattamento: Andrea Lo Cicero ha tutte le carte in regola per arrivare potenzialmente alla finale del surviving game condotto da Ilary Blasi.

Una vita nel rugby con riconoscimenti e scudetti conquistati. Ma poi una volta smesso di giocare che si fa? Andrea Lo Cicero è sempre stato un atleta, ma anche un uomo polivalente. E quindi ecco la decisione: dopo il rugby per il Barone si è aperta una nuova strada. Ovvero quella del mondo dello spettacolo.

E così eccolo in tv: prima Giardini da incubo, poi Celebrity MasterChef Italia, La prova del cuoco, L'erba del Barone. E ora eccolo all'Isola dei Famosi. Dove sarà chiamato a mostrare il mix di sportività, competenze, spirito di squadra e di sacrificio che lo ha sempre contraddistinto.