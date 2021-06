Roma, 17 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Italia. Nel pomeriggio, come di consueto, saranno diffusi i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi, decessi, ricoveri, attualmente positivi e guariti. Intanto secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe continua il calo di tutte le curve: rispetto alla settimana precedente scendono nuovi casi, morti per Covid e attualmente positivi. Prosegue anche l'allentamento della pressione ospedaliera con il calo sia dei ricoveri sia delle terapie intensive. Quest'ultimo dato è confermato anche da Agenas, secondo cui è solo del 5% il tasso di occupazione delle terapie intensive, con tutte le regioni sotto la soglia di allerta e del 5% quello dei posti letto nei reparti.

Il trend in miglioramento non minaccia l'allentamento delle restrizioni. Dal 21 giugno tutta l'Italia entrerà in zona bianca, ad eccezione della Valle d'Aosta, che dovrà attendere il 28 giugno, ma vedrà abolito il coprifuoco, e si va verso lo stop per le mascherine all'aperto, che in Francia è partito già da oggi. Preoccupa però la variante Delta responsabile del rinvio della fine delle restrizioni in Gran Bretagna. La mutazione ex-indiana è molto contagiosa e già in 7 regioni sono stati rilevati focolai, ma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri rassicura: "non elude il vaccino".

Il monitoraggio Gimbe

Il monitoraggio indipendente rileva nella settimana 9-15 giugno 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (11.440 vs 15.288) e decessi (411 vs 469). In calo anche i casi attualmente positivi (105.906 vs 181.726), le persone in isolamento domiciliare (102.069 vs 176.353), i ricoveri con sintomi (3.333 vs 4.685) e le terapie intensive (504 vs 688). Inoltre, da 9 settimane sono in costante calo anche i decessi, che nell'ultima settimana si attestano in media a 59 al giorno. Da ormai 5 settimane però, rileva il report, il numero di persone testate si è ridotto del 31,5%, scendendo da 3.247.816 a 2.223.782. “Da 13 settimane consecutive - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione - si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Se la costante riduzione del rapporto positivi/casi testati attesta una ridotta circolazione del virus, la progressiva diminuzione dell'attività di testing sottostima il numero dei nuovi casi e documenta la mancata ripresa del tracciamento dei contatti, fondamentale in questa fase della pandemia".

Sul fronte delle vaccinazioni ormai metà della popolazione italiana ha ricevuto una dose, ma mancano all'appello ancora milioni di over 60 e il 24,4% ha completato il ciclo vaccinale (n. 14.467.292). Nell'ultima settimana sono state raggiunte 3.892.072 milioni di somministrazioni, con una media mobile a 7 giorni di 537.765 mila inoculazioni al giorno. L'85,2% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con alcune differenze regionali: se la Puglia ha superato il 90% la Sicilia è sotto il 75%. Nella popolazione di età superiore ai 60 anni, dunque, conclude il report, ben 2,66 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino e 6,2 milioni devono completare il ciclo vaccinale. "Riguardo al nuovo caos AstraZeneca - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - se nell'attuale contesto di bassa circolazione virale è totalmente condivisibile la decisione di limitare questo vaccino agli over 60, emergono alcune perplessità in merito all'obbligo di effettuare negli under 60 la seconda dose con vaccino a mRNA, già ribattezzata come eterologa".

I dati sul Coronavirus in Italia del 16 giugno

Dati dalle regioni / Veneto

Prosegue la discesa dei contagi Covid e dei dati ospedalieri legati all'epidemia in Veneto. I nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore sono stati 61 e fanno salire il totale dei contagi a 424.853 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il report delle vittime invece non registra nessun nuovo decesso e resta fermo a 11.601, il dato di ieri. Negli ospedali scendono giorno dopo giorno i dati dei ricoveri: sono 365 (-7) i posti letto occupati da malati Covid, dei quali 320 (-6) in area medica, e 45 (-1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 243.680 i casi totali di positività, 60 in più rispetto a ieri, scoperti dall'analisi di 7.536 tamponi molecolari e 6.558 tamponi antigenici rapidi. Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 75,3 anni. Gli attualmente positivi in regione sono 3.641 (-5,7% rispetto a ieri): di questi i ricoverati sono 200 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (8 in meno).

Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 21 casi di positività in base a 1.185 nuove diagnosi (1,8%). In tutto sono stati testati 2.265 tamponi: 1.185 nel percorso nuove diagnosi (339 screening con percorso Antigenico) e 1.080 nel percorso guariti. Nel percorso Screening antigenico su 339 test, quattro positivi (da sottoporre al tampone molecolare), rapporto positivi/testati 1%. Dei 21 positivi rilevati nelle nuove diagnosi, cinque sono stati registrati in provincia di Pesaro Urbino, cinque nel Maceratese, quattro nella provincia di Ancona, due nell'Ascolano e uno in provincia di Fermo; quattro da fuori regione.

Le altre regioni

Quinto giorno senza decessi in Alto Adige dove si registrano 17 contagi. In Molise 4 nuovi casi.