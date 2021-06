Roma, 17 giugno 2021 - Domani (venerdì 18 giugno) sarà il giorno in cui tutta l'Italia - ad eccezione della sola Val d'Aosta - avrà i requisiti per la zona bianca, quella con meno restrizioni. Come ogni venerdì infatti l'Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati del monitoraggio settimanale e dopo la cabina di regia il ministro Speranza firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 21 giugno. Analizzando l'unico parametro che serve per entrare in zona bianca - l'incidenza settimanale sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive -, possiamo dire con certezza che ad oggi, considerando la media mobile a 7 giorni, tutte le regioni candidate al passaggio da zona gialla a zona bianca hanno le carte in regola.

Sommario

Mascherine all'aperto: verso abolizione dal 15 luglio

La variante Delta avanza

Le regioni che - se i dati definitivi saranno buoni come peraltro è certo - completano le tre settimane consecutive sono Calabria, Campania, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana e Basilicata. Tutte finora hanno un'incidenza ben al di sotto dei 50: Sicilia 31, Campania 20. Calabria 25, Marche 13, Provincia di Bolzano 18, Toscana 23 e Basilicata 31.

Stato di emergenza, governo diviso

AstraZeneca: la circolare del ministero in Pdf

Tutte le regioni che sono già in zona bianca mantengono l'incidenza sotto i 50 e quindi bianche resteranno. Vediamo i dati regione per regione.

Abruzzo (12), Liguria (7), Umbria (13), Veneto (10), Molise (9), Friuli Venezia Giulia (13), Sardegna (9), Lombardia (17), Lazio (18), Emilia Romagna (17), Piemonte (15), Puglia (20) e provincia di Trento (14).

L'ultima regione a diventare bianca sarà dal 28 giugno la Val d'Aosta che per la seconda settimana consecutiva è sotto i 50: 17 il dato ad oggi.

In zona bianca hanno fine quasi tutte le restrizioni. Prima fra tutte il coprifuoco che peraltro da lunedì 21 giugno sarà abolito anche in zona gialla. Resta invece l'obbligo delle mascherine e del distanziamento. Al ristorante e al bar nessun limite alle tavolate all'esterno. Massimo sei persone al tavolo al chiuso. Cessano le restrizioni sul numero di persone che si possono portare a casa. Occhio al limite ai non conviventi che possiamo trasportare in auto (qui le regole). Per i banchetti dopo cerimonie civile o religiose serve il green pass.