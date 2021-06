Roma, 17 giugno 2021 - Mentre l'Italia continua la sua marcia verso la zona bianca, è attesa per le prossime ore la firma del dpcm sul green pass e l'ipotesi della proroga dello stato d'emergenza (che scade a fine luglio), agita gli animi della politica. Su tutto aleggia l'allarme sulla variante Delta e in contemporanea anche l'Italia si chiede se non sia il caso di abbandonare le mascherine all'aperto a partire dal 15 luglio, seguendo, con più prudenza, l'esempio della Francia, dove da oggi si può girare a volto scoperto.

Il leader leghista va in pressing sullo stop alle mascherine, e a Radio Anch'io confida: "Penso che lasciare a luglio e agosto con 40 gradi anche all'aperto l'obbligo di mascherina e la proroga di uno stato di emergenza che nei fatti non c'è... Ne parlerò con Draghi, sarà una nostra proposta sicuramente. Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità". E sullo stato di emergenza: "Non è che non voglio che finisca, io prendo atto della realtà. In queste ore c'è un dibattito anche sulle mascherine, in Germania, in Francia, In Belgio. Loro le hanno tolte, non penso che siano dei matti, da Israele alla Norvegia. Prendono atto della situazione, la gente si è comportata bene, il piano vaccinale sta correndo".

Sileri: mascherina nel taschino

"Tempo fa ho detto che mascherina all'aperto avremo potuto metterla nel taschino quando saremo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo. Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l'obbligo", dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a Radio Cusano Campus.

Più in generale, dice Sileri, "la lotta al covid è dinamica, così come è dinamico il virus. Cambiamenti sono stati fatti ed è verosimile che vi saranno anche in futuro, così come la terza dose: quando dovrà esser fatta, a chi dovrà esser fatta… Si tratta di evidenze scientifiche che vengono acquisite man mano. Mix di vaccini? Le evidenze scientifiche, benchè iniziali, dimostrano una risposta immunitaria superiore". Sulla variante Delta poi Sileri precisa: "È una variante del virus originario che presenta due mutazioni già note. Una di queste mutazioni riguarda proprio la proteina spike che è quella che consente al virus di entrare nel nostro corpo, quindi rende il virus più contagioso. L'altra invece rende il virus più resistente agli anticorpi ed è questa che potrebbe rendere il virus in grado di eludere l'efficacia del vaccino, ma questa è solo un'ipotesi al momento. Questo potrebbe determinare in futuro la necessità di rimodulare i vaccini, ma attualmente i vaccini sembrano essere comunque efficaci. La stragrande maggioranza di coloro che si sono ammalate sono persone non vaccinate o vaccinate con una sola dose, questo significa che verosimilmente i vaccini funzionano".

Francia, discoteche aperte a luglio

La Francia, dopo lo stop alle mascherine all'aperto, si appresta a riaprire anche le discoteche. Per il ministro della Salute, Olivier Véran, i locali notturni e le sale da ballo "potranno riaprire nel mese di luglio". "L'epidemia - ha detto Véran a BFM TV - è in rapida discesa e presto sarà sotto controllo". "Noi - ha continuato - stiamo revocando alcune restrizioni poiché la situazione lo consente. Il numero dei casi è in calo del 40% ad ogni settimana". Ieri il premier Jean Castex ha annunciato anche la fine del coprifuoco da domenica prossima.

CureVac: efficacia al 47%

Sul fronte dei vaccini, invece, c'è da segnalare una nota negativa: il laboratorio tedesco CureVac ha annunciato che il suo vaccino sperimentale anti Covid-19 a Rna messaggero (del tipo di Pfizer e Moderna) ha mostrato solo il 47% di efficacia al termine di un test condotto su 40mila soggetti. Secondo l'analisi di uno studio clinico su larga scala, precisa il laboratorio che ha firmato un importante contratto d'ordine con l'Unione Europea per questo vaccino, il preparato "ha raggiunto un'efficacia preliminare del 47% contro il Covid-19, indipendentemente dalla sua gravità, non soddisfacendo i criteri statistici di successo prestabiliti".

"L'efficacia finale potrebbe ancora cambiare" aggiunge l'amministratore delegato del laboratorio Franz-Werner Haas, citato nel comunicato. "Avevamo sperato in risultati più solidi nell'analisi, ma abbiamo scoperto che è difficile ottenere un'elevata efficacia con questa gamma di varianti senza precedenti. Stiamo continuando lo studio fino all'analisi finale" aggiunge.

CureVac ha avviato lo sviluppo del vaccino a gennaio 2020, in contemporanea con i laboratori BioNTech/Pfizer e Moderna che per primi hanno ottenuto il via libera da varie autorità regolatorie per commercializzare il proprio prodotto, anch'esso basato sull'innovativa tecnologia dell'RNA messaggero.