Roma, 16 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. I dati di ministero della Salute e Protezione Civile saranno diffusi, come di consueto, nel pomeriggio e ci aggiorneranno su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. Intanto preoccupa sempre di più la variante Delta, che si sta diffondendo in tutto il paese. Focolai causati dalla mutazione indiana sono stati individuati in tre regioni, ma casi singoli ne riguardano tante altre.

Variante Delta: domande e risposte. Ecco quanto è contagiosa

Sommario

In Italia la circolazione della variante Delta resta al momento comunque relativamente limitata, la sua incidenza risulta stimata sotto l’1%, ma per evitare un aumento dei contagi come sta accadendo in Gran Bretagna, dove la fine della restrizioni è stata rimandata dal premier Boris Johnson, l'unico strumento potrebbe essere il vaccino; una dose però non basta, ne servono due. E anche per questo è fondamentale che la campagna vaccinale in Italia non rallenti dopo il caos Astrazeneca e il sì dell'Aifa al mix di vaccini. In merito oggi Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, si è espresso oggi sulla sicurezza della seconda dose eterologa per gli under 60 che alla prima inoculazione avevano ricevuto il siero di Oxford.

Astrazeneca e variante Delta: primi dati "reali" sull'efficacia contro sintomi e ricoveri

Variante Delta e vaccino anti-Covid, cosa sappiamo sull'efficacia

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf)

I dati sul Coronavirus del 15 giugno

Dati dalle regioni / Toscana

I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono stati 106 su 15.191 test di cui 7.388 tamponi molecolari e 7.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% (2,1% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è quasi raddoppiato (ieri c'erano stati 57 contagi) ed è tornato sopra quota 100.

Sono 84 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sul fronte dei decessi si segnala una sola vittima, dopo tre giorni consecutivi con segno zero. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 424.792 e quello dei morti a 11.601. Gli attuali positivi, in isolamento domiciliare, scendono a 5.609. Prosegue la discesa anche dei numeri negli ospedali: sono 372 (-45) i posti letto occupati da malati Covid, dei quali 326 (-42) in area medica, e 46 (-3) in terapia intensiva. La prevalenza dei positivi sui tamponi effettuati ieri 25.510) è dello 0,33%.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 29 nuovi casi, il 2,2% rispetto ai 1.339 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'1,4%, con 16 nuovi casi su 1.113 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.459.

Le altre regioni

Per il terzo giorno consecutivo non si registra nessun decesso in Alto Adige, dove i contagi sono 12. In Molise solo un nuovo caso.