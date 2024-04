Precipita nel canalone, alpinista morto sul Gran Paradiso

Aosta, 26 aprile 2024 – Un alpinista francese di 47 anni è stato trovato morto in un canale del massiccio del Gran Paradiso in Val d’Aosta. Probabilmente è scivolato. A dare l’allarme, verso le 20 di ieri sera, era stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il 47enne era partito da solo da località Tignet, in Valsavarenche. Gli uomini del Soccorso alpino valdostano hanno subito rintracciato l’auto nel parcheggio dove l’uomo l’aveva lasciata. Sorvolando la zona dell’Herbetet (3.778 metri) hanno poi individuato il corpo nella gola. Aveva ancora i ramponi ai piedi.

La mappa