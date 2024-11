"Raimo offese il ministro Valditara". La decisione dell’Ufficio scolastico: insegnante sospeso per tre mesi

Sospensione per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio. L’Ufficio scolastico regionale ha sanzionato il docente e scrittore Christian Raimo che aveva espresso giudizi negativi sul ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, durante un dibattito pubblico, definendolo "un bersaglio debole da colpire". "Offese e non critiche costruttive", nel giudizio dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. I suoi studenti, al liceo Archimede di Roma, hanno subito chiesto alla preside di indire una assemblea, hanno volantinato e affisso uno striscione con su scritto "Tre mesi di sospensione per un’opinione". Il provvedimento è arrivato dopo le frasi pronunciate da Raimo durante la festa nazionale di Avs. In quella occasione aveva definito le idee del ministro "luride e pericolose".