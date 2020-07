Ferrara, 16 luglio 2020 - La 33esima giornata di Serie A si chiude stasera con SPAL-Inter, ore 21.45. Dopo la goleada di martedì dell'Atalanta (6-2) contro il Brescia, e le sfide di ieri (Bologna-Napoli, finita 1-1, Milan-Parma 3-1, Sampdoria-Cagliari 3-0, Sassuolo-Juventus 3-3, Lecce-Fiorentina 1-3, Roma-Hellas Verona 2-1 e lo zero a zero della Lazio in casa dell'Udinese), oggi i nerazzurri di Conte punteranno al successo che vorrebbe dire controsorpasso ai bergamaschi e secondo posto. Prima è in programma la sfida salvezza tra Torino-Genoa (live qui dalle 19.30).

Serie A, risultati e classifica

Per il tecnico salentino l'ultima della classe non è comunque da sottovalutare. Inoltre mancherà in difesa Godin per squalifica. Davanti pronto a rientrare Eriksen, dietro alla coppia alla coppia Lautaro-Sanchez, per Romelu Lukaku è previsto riposo.

La Spal, con l'acqua alla gola, dovrà fare a meno di Berisha, Valoti e Fares. Quindi spazio al 4-4-2 con Cerri e Petagna di punta. Di Biagio non si arrende: "Sto cercando una reazione della squadra a tutti i costi. Contro l'Inter mi aspetto una prova d'orgoglio".

Orari tv

Calcio d’inizio giovedì 16 luglio alle ore 21.45 allo stadio Mazza di Ferrara con diretta esclusiva sulla app di Dazn oppure sul canale 209 di Sky per i clienti che anno attivato la promozione Sky-Dazn.

SPAL-Inter, segui la diretta dalle ore 21.45

Probabili formazioni

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, D’Alessandro; Cerri, Petagna. All.: Di Biagio.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. All.: Conte

