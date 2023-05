Un passo dal cielo 7, anticipazioni sull'ultima puntata in onda stasera

La verità sulla morte di Roberta sta per essere svelata: Manuela è a pochi passi dal colpevole. Tutti i segreti verranno a galla nell’attesissima ultima puntata di ‘Un passo dal cielo 7’, in onda stasera su Rai1. Con il gran finale della settima stagione anticipato di due settimane per fare spazio alle partite di Europa League, l’ultimo episodio della fiction verrà trasmesso lunedì 8 maggio, in prima serata a partire dalle 21.30. Nonostante il cambio improvviso di programmazione, la penultima puntata di ieri ha sbancato gli ascolti: oltre 3 milioni 600 mila spettatori hanno seguito le vicende di Manuele a Vincenzo Nappi e, con il 20,9% di share, è stato il programma più visto della prima serata di domenica 7 maggio.

Anticipazioni dell’8 maggio

Tutti i segreti tenuti nascosti dai protagonisti della serie tv di Rai1 vengono a galla nell’ottava e ultima puntata, dal titolo ‘L’Ultima Verità’. I misteri verranno svelati quando Luciano Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni. La morte di Roberta sembra trovare un colpevole: il trasferimento di Manuela Nappi (Giusy Buscemi) a San Vito ha trovato ragion d’essere.

La trama: cosa succede nell’ultima puntata

Il losco Luciano Paron – l'uomo più ricco e potente della valle e strenue difensore delle tradizioni secolari del territorio, ma dai comportamenti non del tutto chiari – dovrà spiegare i motivi delle sue azioni. E i verranno a galla segreti taciuti a lungo. Il misterioso Nathan (Marco Rossetti), conosciuto da tutti come ‘l’uomo dei lupi’, e Adele (Giulia Vecchio) fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko Sartor (Alessandro Bedetti) dalla cattiva influenza del padre. Per la bella poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli), l’artista che scolpisce il legno dando nuova vita agli alberi abbattuti dalle tempeste. Mentre il caso costringe Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, anche Vincenzo Nappi (Enrico Iannello, che è anche regista della serie) corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale, prendendo una decisione finale sul suo rapporto con Carolina Volpi (Serena Iansiti).

Cosa è successo nella penultima puntata

Un uomo è stato ritrivato in fin di vita: è il custode di un albergo che si trova in riva a un lago. Manuela e Vincenzo Nappi iniziano un’indagine per fare luce sulla misteriosa aggressione. Tutti gli indizi farebbero pensare al coinvolgimento della figlia del guardiano, ma il lago potrebbe custodire un segreto più grande. Già nella penultima puntata sono spuntati i primi indizi sulla morte di Roberta, ma il giallo verrà risolto stasera, lunedì 8 maggio, negli ultimi due episodi della settima stagione di ‘Un passo dal cielo’. La figlia di Huber aspetta un bambino, facendo scatenare il caos nella vita di Fabricetti.

Tutte le puntate: titoli e dove rivederle

‘Un passo dal cielo 7’ continua a vincere la sfida degli ascolti di prima serata, con una media che oscilla intorno ai 4 milioni di telespettatori per ogni puntata trasmessa. L’ottava e ultima puntata andrà in onda lunedì 8 maggio (alle 21.30) su Rai1. Sarà inoltre possibile vedere la puntata anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che nei prossimi giorni sulla App ufficiale del canale. Tutti gli episodi già andati in onda resteranno sempre disponibili su RaiPlay, ecco i titoli: • Episodio 1: ‘L’uomo degli orsi’, andato in onda giovedì 30 marzo. • Episodio 2: ‘Altezze Diverse’ andato in onda giovedì 6 aprile. • Episodio 3: ‘Purosangue’, andato in onda giovedì 13 aprile. • Episodio 4: ‘Solo per Amore’, andato in onda giovedì 20 aprile. • Episodio 5: ‘Radici e Rami’, andato in onda giovedì 27 aprile. • Episodio 6: ‘Nido d’Amore’, andato in onda giovedì 4 maggio. • Episodio 7: ‘Il Guardiano del Lago’, andato in onda domenica 7 maggio. • Episodio 8: ‘L’Ultima Verità’, in onda lunedì 8 maggio.