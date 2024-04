Sciarpe pop e animalier. L’omaggio alle mamme

Animalier che guarda all’optical, la pop art coi suoi colori squillanti, le cromie vitaminiche delle natura tropicale: sono ispirate a queste emozioni le sciarpe che Martino Midali ha dedicato alla festa della mamma. Un abbraccio di amore da regalare alla persona più cara che c’è per il 12 maggio. Per ogni donna lo stilista ha pensato ad un regalo unico, sofisticato e prezioso. Tanti modelli, un’unica passione per stampe diverse e ugualmente intense.

E.D