Un passo dal cielo 7, finale di stagione anticipato a domenica e lunedì: cosa cambia

Finale anticipato per la fiction ‘Un passo dal cielo 7’. Le ultime due puntate della stagione verranno trasmesse in anticipo rispetto al programma per fare spazio alle partite di Europa League, trasmesse in chiaro da Rai1 dopo l’acquisto dei diritti da Sky. E così gli ultimi quattro episodi della settima stagione della serie tv non cambiano giorno: non andranno più in onda il giovedì, ma verranno trasmessi in due puntate speciali: domenica 7 maggio e lunedì 8 maggio.

Ultime due puntate: cosa cambia

Mancano quattro episodi alla conclusione delle indagini di Manuela e Vincenzo Nappi sulle vette delle Dolomiti, il mistero si infittisce e ad ogni puntata emergono colpi di scena. Come quello del cambio di programmazione della settima puntata dal titolo ‘Il Guardiano del Lago’ – che verrà anticipata a domenica 7 maggio (anziché giovedì 11 maggio) – e del gran finale di stagione, dal titolo ‘L’Ultima Verità’, anticipato a lunedì 8 maggio al posto di giovedì 18 maggio. Entrambe le puntate verranno trasmesse in prima serata su Rai1 (alle 21.30). Al posto della fiction, l’11 maggio Rai1 trasmetterà in chiaro Juventus-Siviglia, mentre la settimana successiva sarà la volta di Roma-Bayer Leverkusen.

Anticipazioni del 7 maggio

Nella puntata di domenica 7 maggio, i protagonisti di ‘Un passo dal cielo’ faranno una tragica scoperta. Dopo la morte dell’imprenditore che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori nella sesta puntata, spunterà un altro intrigo. Questa volta sarà il guardiano di un albergo ad essere ritrovato in fin di vita. Ecco cosa succederà nella settima puntata: la trama degli episodi dal titolo ‘Il Guardiano del Lago’.

La trama della settima puntata

Verrà ritrovato in condizioni disperate il custode di un albergo situato in riva a un lago in alta quota, nella splendida cornice delle Dolomiti. Manuela e Vincenzo Nappi (Giusy Buscemi ed Enrico Iannello, che è anche regista della fiction) saranno nuovamente chiamati ad indagare per fare luce sulla misteriosa aggressione. Tutti gli indizi farebbero pensare al coinvolgimento della figlia del guardiano, ma il lago potrebbe custodire un segreto ben più grande. Emergeranno le prime risposte sulla morte di Roberta – l’amica di Manuela, il motivo per cui la poliziotta è tornata a San Vito – e il tradimento inatteso di persone fidate. Per Manuela inizia a profilarsi la resa dei conti, mentre Vincenzo, oltre alle difficoltà con Carolina (Serena Iansiti), dovrà gestire un Huber (Gianmarco Pozzoli) impazzito alle prese con una figlia incinta.

Tutte le puntate: titoli, quando e dove vederle

‘Un passo dal cielo 7’ continua a vincere la sfida degli ascolti di prima serata, con una media che oscilla intorno ai 4 milioni di telespettatori per ogni puntata trasmessa. La settima puntata andrà in onda domenica 7 maggio (alle 21.30) su Rai1. Sarà inoltre possibile vedere la puntata anche in streaming su RaiPlay (sia in diretta che nei prossimi giorni sulla App ufficiale del canale per Smart Tv, smartphone, pc e tablet) o rivedere tutti gli episodi già andati in onda. • Episodio 1: ‘L’uomo degli orsi’, in onda giovedì 30 marzo. • Episodio 2: ‘Altezze Diverse’, in onda giovedì 6 aprile. • Episodio 3: ‘Purosangue’, in onda giovedì 13 aprile. • Episodio 4: ‘Solo per Amore’, in onda giovedì 20 aprile. • Episodio 5: ‘Radici e Rami’, in onda giovedì 27 aprile. • Episodio 6: ‘Nido d’Amore’, in onda giovedì 4 maggio. • Episodio 7: ‘Il Guardiano del Lago’, in onda domenica 7 maggio. • Episodio 8: ‘L’Ultima Verità’, in onda lunedì 8 maggio.