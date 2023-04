Un passo dal cielo 7, terza puntata: anticipazioni e trama

La misteriosa scomparsa di un cavallo purosangue, un nuovo omicidio e il dubbio di un tradimento all’orizzonte. Sono i nuovi colpi di scena che terranno banco nella terza puntata della fiction ‘Un passo dal cielo 7’, in onda giovedì 13 aprile in prima serata su Rai1 (21.30). Due nuovi episodi in prima visione aiuteranno i telespettatori ad entrare nel vivo della settima stagione, svelando un altro tassello dell’intricata trama che vede due nuovi protagonisti in scena. Anche la seconda puntata del 6 aprile ha conquistato il ‘prime time’ sfiorando i 4 milioni di spettatori (3 milioni 917 mila) e raggiungendo uno share del 22,8%. Proseguono le indagini in alta quota della poliziotta Manuela Nappi (Giusy Buscemi) – arrivata nella prima puntata a San Vito di Cadore per scoprire la verità sulla morte della sua amica Barbara, comparsa in circostanze misteriose – e dell’affascinante ‘uomo degli orsi’, Nathan (Marco Rossetti). Ecco cosa succederà nella terza puntata in onda giovedì 13 aprile, intitolata ‘Purosangue’.

Anticipazioni della terza puntata

Manuela e Nathan dovranno affrontare un nuovo misterioso omicidio, consumato durante un concorso ippico. Il giallo porterà Emanuela a collaborare ancora con Nathan, mentre il loro legame diventa sempre più intimo. Durante un evento di dressage, infatti, in un centro ippico scompare un prezioso cavallo di razza e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l'assassino e il cavallo – forse fuggito o rapito – la bella poliziotta trova una sponda sicura nell’uomo degli orsi. Il caso si rivelerà difficile e tra i due non mancheranno momenti di tensione che metteranno a dura prova la loro amicizia. Durante le ricerche, Manuela scopre delle prove che legherebbero Paron alla sua indagine – la scomparsa dell’amica Roberta – e Adele assume decisioni estreme.

Il segreto di Carolina

Mirko si avvicina a Luciano Paron, il cattivo della stagione, subendone la pericolosa influenza, mentre Vincenzo è geloso di Carolina e Hans: un indizio getta un'ombra sulla sua relazione con Carolina, insinuando nella sua testa il dubbio che la donna lo tradisca. Nel frattempo, Manuela scopre i retroscena della dura storia della sorella di Nathan, Adele, e del figlio che la donna ha avuto dal perfido Paron, di nome Mirko. A complicare il tutto, nella seconda parte della terza puntata ci saranno le difficoltà vissute da Gregorio, in crisi nel suo ruolo di genitore single. Vincenzo Nappi cerca di recuperare il rapporto in crisi con Carolina, sempre più assorbita dalla sua attività viticola. La loro relazione rischia di essere compromessa dalla gelosia del commissario, che teme di essere stato tradito dalla donna che ama.

Riassunto delle prime due puntate

Nella prima puntata dal titolo ‘L’uomo degli orsi’, Manuela Nappi ha fatto ritorno a San Vito di Cadore per scoprire la verità su Roberta, l’amica scomparsa in circostanze misteriose. Ma, appena ambientata nella cittadina incastonata sulle Dolomiti, la poliziotta si trova coinvolta in un'indagine con il fratello Vincenzo. Qui conosce Nathan, un uomo dalla misteriosa storia, e il cowbow Luciano Paron, un temuto allevatore che diventerà il vero antagonista della settima stagione. Nella seconda puntata dal titolo ‘Altezze diverse’, Manuela inizia a indagare sulla morte di una giovane motociclista, ritrovata senza vita in un crepaccio in alta montagna. Dai primi indizi emerge un’ipotesi inquietante: la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta, il motivo per cui la poliziotta è arrivata a San Vito di Cadore. Le indagini portano verso Luciano Paron (Giorgio Marchesi), un controverso e spietato cowboy sospettato di essere il responsabile della morte della giovane motociclista.

Tutte le puntate: titoli e quando vederle

• Puntata 1: ‘L’uomo degli orsi’, in onda giovedì 30 marzo. • Puntata 2: ‘Altezze Diverse’, in onda giovedì 6 aprile. • Puntata 3: ‘Purosangue’, in onda giovedì 13 aprile. • Puntata 4: ‘Solo per Amore’, in onda giovedì 20 aprile. • Puntata 5: ‘Radici e Rami’, in onda giovedì 27 aprile. • Puntata 6: ‘Nido d’Amore’, in onda giovedì 4 maggio. • Puntata 7: ‘Il Guardiano del Lago’, in onda giovedì 11 maggio. • Puntata 8: ‘L’Ultima Verità’, in onda giovedì 18 maggio.