Un passo dal cielo 7, seconda puntata: anticipazioni e trama

Roma, 6 aprile 2023 – Dopo il successo della settimana scorsa, torna su Rai1 la seconda puntata di ‘Un passo dal cielo’, la fiction poliziesca ormai arrivata alla settima stagione. I due nuovi protagonisti della serie – l’investigatrice Manuela Nappi (Giusy Buscemi) e Nathan (Marco Rossetti), chiamato l’uomo degli orsi – hanno incantato il pubblico. La seconda puntata di ‘Un passo dal cielo 7’ andrà in onda giovedì 6 aprile, alle ore 21.20 su Rai1. Il filo conduttore dell’episodio sarà il ritrovamento di un cadavere e l’avvio delle indagini che sembrano portare a un unico sospettato. Ambientata tra le cime delle Dolomiti venete, la nuova stagione regalerà colpi di scena e misteri che terranno inchiodato il pubblico per otto sorprendenti puntate. Il primo appuntamento di giovedì scorso – ecco cosa è successo nell'epispdio 'L'uomo degli orsi' - è risultato il programma più visto della prima serata, complice anche il cammeo di Joe Bastianich, guest star d’eccezione del primo episodio. L’esordio è stato un grande successo: con una media di oltre 4 milioni e 600mila spettatori, la prima puntata ha superato il 27,2% di share e ha raggiunto punte di 5 milioni di persone incollate al divano per seguire il nuovo mistero di stagione.

Seconda puntata: anticipazioni

Nella seconda puntata dal titolo ‘Altezze diverse’, Manuela inizia a indagare sulla morte di una giovane motociclista, ritrovata senza vita in un crepaccio in alta montagna. Dai primi indizi emerge un’ipotesi inquietante: la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta, il motivo per cui la poliziotta è arrivata a San Vito di Cadore. Le indagini portano verso Luciano Paron (Giorgio Marchesi), un controverso e spietato cowboy sospettato di essere il responsabile della morte della giovane motociclista.

Manuela ha un alleato: Nathan

Manuela trova un inaspettato alleato nel taciturno Nathan, la cui misteriosa storia è stata narrata nel primo episodio della serie. Nel frattempo, la poliziotta si lascia coinvolgere da Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli) e gli promette di scoprire la verità sulla morte di Roberta e fare quindi giustizia. Intanto, Carolina Volpi (Serena Iansiti) riceve la visita di un nuovo e affascinante socio d’affari, Hans, mentre Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna.

Riassunto della prima puntata

Nella prima puntata dal titolo ‘L’uomo degli orsi’, Manuela Nappi ha fatto ritorno a San Vito di Cadore per scoprire la verità su Roberta, l’amica scomparsa in circostanze misteriose. Ma, appena ambientata nella cittadina incastonata sulle Dolomiti, la poliziotta si trova coinvolta in un'indagine con il fratello Vincenzo. Qui conosce Nathan, un uomo dalla misteriosa storia, e il cowbow Luciano Paron, un temuto allevatore che diventerà il vero antagonista della settima stagione.

La trama della settima stagione

I fratelli Nappi si ritrovano impegnati nella stessa indagine, ognuno con uno stile diverso che non mancherà di creare attriti tra i due. Vincenzo è un commissario scafato e inflessibile, Manuela una poliziotta empatica, capace di entrare in sintonia con gli latri e notare i dettagli essenziali che sfuggono al fratello. Al centro della storia, un giallo da risolvere: la misteriosa scomparsa di Roberta.

Otto puntate: titoli e quando vederle

Ecco il programma delle otto puntate della nuova stagione di 'Un passo dal cielo', che andranno in onda fino a maggio, sempre in prima serata su Rai1:

• Episodio 1: ‘L’uomo degli orsi’, in onda giovedì 30 marzo. • Episodio 2: ‘Altezze Diverse’, in onda giovedì 6 aprile. • Episodio 3: ‘Purosangue’, in onda giovedì 13 aprile. • Episodio 4: ‘Solo per Amore’, in onda giovedì 20 aprile. • Episodio 5: ‘Radici e Rami’, in onda giovedì 27 aprile. • Episodio 6: ‘Nido d’Amore’, in onda giovedì 4 maggio. • Episodio 7: ‘Il Guardiano del Lago’, in onda giovedì 11 maggio. • Episodio 8: ‘L’Ultima Verità’, in onda giovedì 18 maggio.