Chi è Giacomo Ferrara, da ‘Suburra’ ad ‘Animali randagi’

Di recente Giacomo Ferrara è tornato al cinema con il film, uscito a fine giugno, intitolato ‘Animali randagi’. La pellicola è stata diretta dalla regista esordiente Maria Tilli, anch'essa abruzzese come Ferrara e proveniente dal mondo dei documentari.

Gli inizi

Ferrara, nato a Villamagna in Abruzzo (Chieti), è cresciuto sul massiccio della Majella dove i suoi genitori gestiscono un hotel. Dopo aver frequentato il liceo della comunicazione a Chieti, si è trasferito a Roma per iscriversi all'accademia Corrado Pani. Durante il suo percorso formativo, ha incontrato l’action coach Alessandro Prete, con cui tuttora collabora. Nel 2015, Ferrara ha debuttato al cinema con la commedia ‘La prima volta di mia figlia’ diretta da Riccardo Rossi e nello stesso anno partecipa al film ‘Suburra’ diretto da Stefano Sollima.

‘Suburra’ e le altre serie

L’anno della svolta, per l’attore, è stato il 2017, quando è stato protagonista di ‘Guarda in alto’ di Fulvio Risuleo, presentato al Festival di Roma. Ma Ferrara è noto soprattutto per il ruolo di Spadino, del quale ha vestito i panni nella prima produzione originale italiana di Netflix, ‘Suburra - La serie’. Nel 2019, poi, è uscita la seconda stagione. Ha poi recitato in ‘Suburræterna’, ‘Alfredino - Una storia italiana’, ‘Il permesso - 48 ore fuori’ di Claudio Amendola, ‘Ghiaccio’ di Fabrizio Moro e ‘Grazie ragazzi’ di Riccardo Milani.

‘Animali randagi’

Nel film ‘Animali randagi’, Toni (Giacomo Ferrara) e Luca (Andrea Lattanzi) sono paramedici e amici di lunga data che vivono in un piccolo paese di provincia dove regnano monotonia e gesti irrazionali, spesso alimentati dall'uso di droghe. Le loro vite cambiano quando ricevono una richiesta particolare: trasportare in Serbia un paziente, Emir (Ivan Franek), e sua figlia Maria (Agnese Claisse). Il trasferimento, che dovrebbe alleviare le sofferenze di Emir e aiutarlo a recuperare il rapporto con la figlia, diventa un'occasione per i quattro di conoscersi meglio e scoprire i veri motivi del viaggio.

Vita privata

Ferrara sembra un tipo piuttosto riservato. Tuttavia non è passata inosservata la ragazza che si è mostrata al suo fianco all’anteprima di ‘Suburræterna’ alla fine del 2024, Giulia Brighi. Sui suoi social Brighi – che risulta ex di Nicolas Vaporidis, che di recente si è sposato con l’italo-inglese Ali Rinaldo – figura come direttrice creativa ed editoriale e fotografa ed è comparsa in molte Instagram Stories dell’attore. I due starebbero insieme da almeno un paio di anni.