‘Cime Tempestose’: tutto sul revival con Margot Robbie e Jacob Elordi

L’amore tossico più famoso della letteratura ottocentesca sta per tornare, e lo fa con un cast che non passa inosservato. Margot Robbie nei panni di Cathy e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff sono i protagonisti del nuovo adattamento di ‘Wuthering Heights’. Girato tra le brume dei moors dello Yorkshire, il film promette atmosfere gotiche, drammi vittoriani e – ça va sans dire – polemiche. Perché se da un lato il duo Robbie-Elordi garantisce visibilità globale, dall’altro sono già partite le critiche più feroci, tra accuse di whitewashing e scelte stilistiche discutibili. Il film è previsto per l'uscita nelle sale il 13 febbraio 2026, in concomitanza con il weekend di San Valentino, una scelta strategica che ha già scatenato la tempesta.

Dietro le quinte del nuovo ‘Cime Tempestose’

Firma regia e sceneggiatura Emerald Fennell – sì, proprio lei, la mente affilata dietro ‘Promising Young Woman’ e ‘Saltburn’, affiancata da Warner Bros e LuckyChap Entertainment, la casa di produzione fondata da Margot Robbie. Le riprese si sono svolte tra gennaio e aprile 2025 tra gli studi di Sky Studios Elstree e i moors dello Yorkshire Dales, con soste cinematografiche in località da cartolina come Arkengarthdale, Swaledale e Low Row.

Le immagini rubate dal set mostrano Margot Robbie con un abito da sposa che Vogue ha prontamente definito “storicamente impreciso” – pare che il modello sia ispirato alla moda vittoriana, introdotta ben quarant’anni dopo l’epoca in cui è ambientato il romanzo.

Un’anomalia che ha fatto il giro dei social, alimentando un sospetto: più che a Emily Brontë, questa versione sembra rispondere ai trend di Instagram.

Le polemiche: tra casting e costumi

Le prime bordate sono arrivate già al momento del casting: Heathcliff, nel romanzo originale, è descritto come “scuro” e “straniero”, con molti critici che negli anni hanno ipotizzato origini mediorientali, afro-caraibiche o rom. Scegliere Jacob Elordi – bianco, bello e hollywoodiano – ha fatto storcere il naso a molti lettori affezionati, che hanno parlato di “whitewashing” e occasione mancata per una rappresentazione più fedele e inclusiva.

Non è tutto. Il web si è scatenato anche contro alcune scelte di scenografia e costumi: oltre al già citato abito da sposa fuori epoca, le foto dal set mostrano elementi anacronistici, come trattori d’epoca e dettagli visivi che non combaciano con la timeline del romanzo. Fennell, che non è nuova a interpretazioni provocatorie, sembra intenzionata a riscrivere ‘Cime Tempestose’ con una chiave pop e disturbante. Ma il rischio è che la forza del romanzo – la sua oscurità, la sua rabbia, la sua brutalità – venga addomesticata per piacere a un pubblico da Oscar season.

In attesa del trailer, il dibattito è aperto: ‘Wuthering Heights’ si presta davvero a reinterpretazioni così audaci? E, soprattutto, siamo pronti a vedere Cathy e Heathcliff diventare l’ennesima coppia glamour di Instagram?