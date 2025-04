Alexander Payne: chi è il presidente di giuria a Venezia 2025

La Biennale ha annunciato che sarà Alexander Payne – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense – il presidente di giuria della 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre 2025.

Chi è Alexander Payne

Nato a Omaha, 10 febbraio 1961, Payne è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di grande successo. Si è laureato in storia e letteratura spagnola a Stanford e successivamente in regia e arti drammatiche all'Università di Los Angeles.

Ha uno stile molto riconoscibile che mescola lo humor cattivo all’analisi accurata della società americana. Il suo obiettivo è sempre stato quello di riuscire a scardinare, attraverso i lungometraggi che ha diretto o sceneggiato, il bigottismo tipicamente americano. Non solo, però: ha spesso portato al cinema, infatti, film politicamente scorretti e irriverenti che facevano luce su alcune grandi ipocrisie del nostro tempo.

I suoi film più famosi

Nel suo palmares compaiono due Oscar per le sceneggiature di ‘Sideways - In viaggio con Jack’ (2005) e ‘Paradiso amaro’ (2012), con George Clooney e tratto dal romanzo di Kaui Hart Hemmings. Payne ha anche diretto entrambi i film.

In carriera ha ottenuto ben 24 nomination e, tra i suoi lungometraggi più conosciuti, ci sono ‘La storia di Ruth, donna americana’ con il quale ha esordito e il recente ‘The Holdovers’.

Quest’ultimo, per cui Da'Vine Joy Randolph ha ottenuto nel 2023 la statuetta come migliore attrice non protagonista, rappresenta in effetti la declinazione attuale del cinema vista da Payne che ama occuparsi degli ultimi e delle storie nascoste di provincia e spesso dimenticate dai suoi colleghi.

La vita privata

È stato legato all’attrice Sandra Oh, conosciuta sul set di ‘Sideways - In viaggio con Jack’. I due, dopo tre anni di fidanzamento, si sono sposati il primo gennaio 2003 e hanno divorziato il 22 dicembre 2006.

Il regista in passato ha anche sostenuto di aver avuto una relazione con l’attrice Rose McGowan che, invece, lo ha denunciato per abusi dichiarando di non essere mai stata consenziente ma di aver subito violenza nel corso di un’audizione.