Mostra del cinema di Venezia, cinque film italiani in concorso

Cinema italiano in grande spolvero all'ottantunesima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre. Sono infatti cinque le opere di registi italiani in concorso nell'importantissima manifestazione.

La selezione è stata annunciata oggi dal direttore artistico Alberto Barbera e dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco.

I cinque film italiani in concorso all'ottantunesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia sono 'Campo di battaglia' di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, 'Vermiglio' di Maura Delpero con Tommaso Ragno, 'Iddu' di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo e Elio Germano, 'Queer' di Luca Guadagnino con Daniel Craig e 'Diva Futura' di Giulia Steigerwalt con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza.

"Aspettavo di poter fare questo film da molti anni, ma se lo avessi fatto prima non sarebbe stato la stessa cosa" ha raccontato Luca Guadagnino a proposito di 'Queer'. Opera che vede protagonisti Daniel Craig nel ruolo principale, Drew Starkey (The Devil All the Time, Outer Banks), Lesley Manville (Phantom Thread, The Crown), Jason Schwartzman (Il treno per il Darjeeling, Maria Antonietta) e Henrique Zaga (Al di là dell'universo). Nel cast anche Omar Apollo, Andra Ursuta, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, Michael Borremans, David Lowery, Lisandro Alonso e Colin Bates.

Fra i film in concorso a Venezia 81 c'è anche 'Maria' di Pablo Larraìn, in cui Angelina Jolie interpreta la cantante lirica Maria Callas negli ultimi giorni della sua vita. Nel cast anche Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher.

'L'orto americano', thriller di Pupi Avati, sarà invece il film di chiusura di Venezia 81 Fuori Concorso.