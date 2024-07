Film e serie tv per chi ama viaggiare

Per molti, ma non per tutti, l’estate è spesso abbinata al viaggiare. Vacanze, giorni di riposo, possibilità di evadere dalla routine quotidiana e di organizzare mete con il proprio compagno, con amici e – perché no – anche da soli. Il viaggio è una metafora della mente che esplora culture diverse, volti nuovi e, soprattutto, esperienze che ci possono arricchire. Anche il cinema e le serie tv, in alcuni casi, sono perfetti per ispirare chi ama preparare valigia o zaino e partire verso una nuova destinazione. Vi segnaliamo alcuni film e serie da non perdere se amate viaggiare.

Prima dell’alba

I protagonisti di questa pellicola sono Ethan Hawke e Julie Delpy. Il film è l’idea per chi ha un animo romantico e sogna di vivere un incontro quasi fiabesco: racconta la storia di Jesse, 25enne americano, e Celine, 23enne francese. I due ragazzi si conoscono su un treno diretto a Vienna. Il ragazzo, il mattino dopo, dovrebbe ripartire con l'aereo per tornare a casa, mentre la giovane dovrebbe proseguire, con lo stesso treno, direzione Parigi. Poco prima di salutarsi, Jesse, inaspettatamente, la invita a restare con lui a Vienna per una notte. La convince a scendere dal treno e per i due si aprono ore insieme indimenticabili…

Into the wild

Cambiamo completamente genere con questa seconda pellicola. Il film è basato sulla storia vera di Christopher McCandless. Nel 1992, a 24 anni, decide di partire alla scoperta della selvaggia Alaska per sfuggire alla società che lo circonda. Insieme a sé porta solo qualche chilo di riso, un fucile e dei libri. Arrivato lì, Christopher si nutre con selvaggina e bacche, dormendo in un vecchio autobus abbandonato. Al centro della trama un interrogativo sul quale riflettere: la libertà, che tanto amiamo e bramiamo, quale prezzo potrebbe avere? E quanto possono essere indispensabili i rapporti sociali che abbiamo intorno a noi – dalla famiglia agli amici - e che spesso diamo per scontati?

The White Lotus

Impossibile seguire le due stagioni di questa serie di successo (tra ascolti e premi) senza sognare di essere al posto dei protagonisti. La prima stagione è ambientata alle Hawaii mentre la seconda ha come cornice la splendida Sicilia. Tra colpi di scena e intrighi personali, “The White Lotus” incuriosisce e appassiona i telespettatori ma, allo stesso tempo, mostra paesaggi e luoghi che vorremmo visitare immediatamente. Dalle spiagge incontaminate e dal lusso delle Hawaii al mare cristallino e all’arte italiana. Se non avete ancora visto la serie, vi consigliamo di recuperare.

Zac Efron: con i piedi per terra

Il celebre attore americano è protagonista delle due stagioni di questa serie disponibile su Netflix. Si tratta del viaggio di Zac Efron insieme all'esperto di wellness Darin Olien. I due vanno in giro per il mondo in cerca di stili di vita sostenibili e salutari. Le loro mete sono varie e interessanti, spaziano dalla Francia a Porto Rico passando per Londra, Costa Rica, Islanda, Perù e Italia (Sardegna), affrontando tematiche più attuali che mai: dal senso del viaggio alle esperienze di vita, energia e natura.