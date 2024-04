‘Don Matteo 14’: quando andrà in onda, anticipazioni

‘Don Matteo 14’, l’attesa nuova stagione della longeva serie del servizio pubblico, non uscirà su Rai 1 prima dell’autunno 2024. I primi episodi dovevano andare già in onda prima il 28 marzo, poi – dopo un breve slittamento – il 4 aprile. Infine tutto è stato rimandato ai prossimi mesi dal momento che sull’emittente ammiraglia di Viale Mazzini è stato dato spazio alle partite dell’Europe League. ‘Don Matteo’ e altri prodotti televisivi ne hanno risentito, dato che in corrispondenza degli incontri calcistici la loro programmazione sarebbe stata troppo ballerina e suscettibile di continue variazioni.

Dopo Liverpool-Atalanta e Milan-Roma, disputatesi l’11 aprile, le gare di ritorno si terranno il 18 aprile e le semi-finali il 2 e il 9 maggio, sempre con la messa in onda su Rai Uno.

La fine di ‘Don Matteo 13’

Don Matteo (Terence Hill) si è trovato in una situazione difficile, dovendosi confrontare con una ferita che lo ha portato a riflettere sul suo ruolo di padre spirituale sempre disponibile per tutti e a affrontare emozioni che prima aveva sempre controllato: dolore, rabbia, impotenza. Tuttavia, è proprio durante quei momenti complicati che emergono nuovi aspetti della sua personalità e si conferma la sua profonda umanità.

Nel frattempo, in parrocchia, così come nella narrazione della serie, ha fatto il suo ingresso Don Massimo (Raoul Bova), un prete alle prime armi, moderno, ma meno esperto di Don Matteo e differente: più incline alla riflessione solitaria e, soprattutto, con un passato misterioso alle spalle. Intanto non sono mancate le avventure e le disavventure dei Carabinieri nella caserma di Spoleto, sviluppatesi soprattutto attorno alle figure del maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico).

Trama ‘Don Matteo 14’

La tredicesima stagione di ‘Don Matteo’ si era conclusa con i sospetti delle Forze dell’Ordine su Don Massimo. Il nuovo prete è davvero chi dice di essere o nasconde qualcosa? Chi è la donna che ha a che fare con il suo passato? Ha ragione Cecchini a confidare in lui e nella sua onestà? Gli interrogativi, però, non riguardano solo lui.

Lo stesso Cecchini si ritrova in mezzo a un caos, dovendo organizzare le sue nozze con Elisa (Pamela Villoresi), a partire da un equivoco grosso come una casa. Anche la figlia di Elisa, Anna, ha parecchi problemi in seguito al ritorno di Sergio (Dario Aita). Anche per Marco le cose potrebbero essere un po’ diverse come appaiono: il pm Nardi, infatti, sembra sereno con Valentina (Emma Valente). Ma ha davvero messo da parte i suoi sentimenti per Anna?