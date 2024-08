Dopo le poche (ma di successo) uscite estive, settembre è pronto a sfornare una serie di titoli accattivanti per le nostre sala cinematografiche. Ecco una guida con alcune delle pellicole più interessanti in arrivo da inizio mese.

I film in uscita al cinema a settembre 2024

C’è attesa e curiosità per “Beetlejuice Beetleuice”, il secondo capitolo – sempre firmato Tim Burton – della pellicola cult uscita nel 1998. Dopo anni di rumors e smentite, finalmente il sequel è realtà e sarà nelle nostre sale a partire dal 5 settembre 2024. Sono trascorsi 36 anni da quanto accaduto nel primo film e la famiglia Deetz fa ritorno a casa a Winter River dopo la morte di Charles Deetz. Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente ribelle, Astrid, scopre il modello della città in soffitta, nonché portale per l'Aldilà: viene accidentalmente aperto e così Beetlejuice torna in libertà. Nel cast ritroviamo Winona Ryder e la new entry, Jenna Ortega (volto di “Mercoledì”, serie tv in onda su Netflix). Sempre il 5 settembre, Alessandro Borghi sarà tra i protagonisti del film “Campo di battaglia”. La trama è ambientata al termine della Prima Guerra Mondiale. Due ufficiali medici, amici d’infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molte persone malate e ricoverate sembrano aggravarsi misteriosamente con complicazioni impreviste. Inoltre pare che ci sia qualcuno intenzionato a sabotare il loro lavoro. E, intanto, si diffonde una nuova infezione che inizia a contagiare anche la popolazione dei civili. L’11 settembre sarà nei cinema il chiacchierato remake di “Speak No Evil”, pellicola molto apprezzata dalla critica e dal pubblico grazie al passaparola. Genere thriller/horror con sfumature di commedia, vede al centro della trama una famiglia danese che decide di accettare l’invito e fare visita ad una famiglia di origine olandese che avevano conosciuto durante una vacanza. Dopo un inizio piacevole e sereno, la situazione sfugge dal controllo quando la famiglia che ospita si rivela decisamente diversa da come si era presentata inizialmente. E l’equilibrio è pronto a spezzarsi con conseguenze imprevedibili. Dal 12 settembre arriva “L’ultima settimana di settembre” di Gianni De Blasi e con protagonisti Diego Abatantuono e Biagio Venditti. La storia vede Pietro Rinaldi, anziano scrittore in declino, vedovo e stanco della vita, intenzionato a progettare il proprio suicidio nel giorno del suo compleanno. Improvvisamente, però, un’imprevista tragedia sconvolge i suoi propositi. Sua figlia e suo genero muoiono in un incidente stradale ed è lui l’incaricato ad occuparsi di Mattia, suo nipote adolescente. Il 26 settembre ecco il secondo film con protagonista Il Milanese Imbruttito. Dopo le avventure nell’esordio di “Mollo tutto e apro un chiringuito”, ecco sbarcare nelle sale “Ricomincio da Taaac”. Dopo aver perso lavoro per colpa dell’acquisizione della sua azienda da parte di una multinazionale americana, la Blacksun, molto attenta all’inclusione e alla sostenibilità, il Milanese Imbruttito si ritrova anche senza casa e famiglia. E così, per ricominciare dall’inizio, si ritroverà costretto a mettersi in gioco con lavori umili che un tempo aveva sempre disprezzato. E il punto di vista è pronto a cambiare…