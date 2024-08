‘Shifting Gears’, trama e anticipazioni della nuova serie della Abc

Via libera per ‘Shifting Gears’, nuova serie della Abc, in produzione con una prima stagione ufficiale, in onda nel 2025. Si tratta di un progetto con numerose caratteristiche che, sulla carta, possono assicurare curiosità e interesse da parte del pubblico. Ecco tutte le anticipazioni emerse, ad oggi, sulla sitcom.

“Shifting Gears”, anticipazioni sulla nuova sitcom

La trama ufficiale annunciata dopo la produzione della prima stagione della serie tv inedita è questa: “Matt (Tim Allen) è il testardo proprietario vedovo di un'officina di restauro di auto d'epoca. Quando la figlia separata di Matt, Riley (Kat Dennings) e i suoi figli adolescenti si trasferiscono a casa sua, inizia il vero restauro". Sempre dalle prime anticipazioni sappiamo che Riley – il personaggio interpretato dalla Dennings - si è scontrata con suo padre, crescendo, e se n'è andata per sposare il fidanzato che lui odiava. Ora divorziata, è costretta a tornare a casa con due figli, sperando che lei e suo padre riescano a far funzionare le cose questa volta, rispetto a quanto era avvenuto, invece, in passato, tra loro due. Shifting Gears è stato scritto e prodotto – anche a livello esecutivo - da Mike Scully e Julie Thacker Scully. La coppia ha già lavorato insieme in alcuni episodi dei Simpson. C’è grande attesa per il ritorno in tv di Tim Allen, lui stesso elettrizzato all’idea di questa nuova esperienza professionale: “Sono molto emozionato. Sai, ci ho provato davvero tanto con “Home Improvement” e poi con “Last Man Standing””. Prosegue, in questo modo, la lunga collaborazione di Allen con ABC e Disney, che erano alla base proprio dei suoi due precedenti titoli, il successo di lunga data (dal 1991 al 1997) "Home Improvement e il già citato "Last Man Standing" trasmesso sul web di Alphabet dal 2011 al 2017, per poi passare alla Fox dal 2018 al 2021. Colei che interpreta la figlia Riley, ovvero Kat Dennings, è diventata famosa grazie al ruolo di Max nella sitcom cult “2 Broke Girls”, trasmessa dal 2011 al 2017, per un totale di 138 episodi. Ambientata nel quartiere Williamsburg di Brooklyn, vedeva come protagoniste le migliori amiche Max Black (Kat Dennings) e Caroline Channing (Beth Behrs). Se Caroline è stata cresciuta come figlia ricca e viziata di un miliardario, Max ha origini da una classe sociale medio/bassa. Le due lavorano insieme in una tavola calda locale mentre cercano di raccogliere fondi per avviare un'attività di cupcake, da gestire insieme. Ha ottenuto ben 12 nomination agli Emmy Awards. Purtroppo è stata cancellata dopo sei stagioni con un finale in sospeso che non ha soddisfatto i fan. L’attrice ha poi recitato in “Wandavision”, miniserie tv creata da Jac Schaeffer per essere trasmessa su Disney+ e basata sui fumetti Marvel Comics con i personaggi Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Vision. Nel 2020 è stata tra i protagonisti del film “Friendsgiving”, commedia drammatica resa disponibile direttamente su Netflix ma sonoramente bocciata dalla critica. La storia parte da Molly, un'attrice cinematografica, e Abby migliori amiche che hanno pianificato di trascorrere insieme un tranquillo Ringraziamento. Ovviamente non sarà così...