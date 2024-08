‘Squid Game 2’ in arrivo su Netflix il 26 dicembre 2024

I fan di ‘Squid Game’ potranno festeggiare doppiamente il 26 dicembre. Oltre ad essere Santo Stefano, è anche la data annunciata per la pubblicazione della seconda stagione della serie tv dei record. Prevista anche una terza e ultima stagione, in uscita nel corso del 2025.

‘Squid Game 2’, anticipazioni sulla nuova stagione

Era il settembre 2021 quando la serie tv sbarcava su Netflix iniziando ad ottenere un successo sempre più crescente per trasformarsi in un vero e proprio fenomeno mondiale. Finalmente, dopo tre anni di attesa, ‘Squid Game 2’ sarà presto disponibile.

Ecco le anticipazioni sulla trama. Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 (Seong Gi-hun) continua la sua missione principale: scovare le persone che stanno dietro a questo crudele gioco e a porre fine a questo divertimento sadico. Ha deciso di utilizzare il denaro ottenuto proprio per finanziare questa sua ricerca. Gi-hun sa da dove partire: rintracciare l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana e che si era avvicinato a lui, anni prima. Riesce ad arrivare ad ottenere dei risultati ma si rende conto, durante il suo pericoloso scopo, che l’unico modo per distruggere e neutralizzare l'organizzazione è quella di rientrare nel gioco come giocatore, esattamente come era avvenuto tre anni prima.

Saranno 9 gli episodi di questa seconda stagione e saranno disponibili tutti quanti insieme, come da tradizione, senza nessuna suddivisione a settimana. Infine la notizia di una terza stagione già prevista e ideata e che -secondo quanto assicura il creatore di questa serie- “sarà un viaggio elettrizzante”. La trama della prima stagione vedeva come protagonisti 456 giocatori, tutti in gravi difficoltà economiche e finanziarie. Disperati che rischiano la vita per giocare a una serie di giochi per bambini con la possibilità di vincere e ottenere oltre 46 miliardi. Ma quando si fallisce nel gioco, si perde la propria vita. Solo uno sarà il vincitore, il sopravvissuto, che potrà incassare questa cifra enorme. Applaudito e promosso dalla critica di tutto il mondo, “Squid Game” è diventata la serie più vista di Netflix e il programma più visto in ben 94 paesi, con oltre 142 milioni di famiglie iscritte e 1,65 miliardi di ore di visione nelle sue prime quattro settimane. Nel luglio 2022, Squid Game è risultato essere ancora lo spettacolo più visto su Netflix in base ai primi 28 giorni di visione, davanti anche ad un altro fenomeno della piattaforma streaming, ovvero “Stranger Things 4”. Tra i premi ottenuti, il Golden Globe Award come miglior attore non protagonista - serie, miniserie o film per la televisione assegnato a O Yeong-su e lo Screen Actors Guild Award, per la miglior interpretazione, a Lee Jung-jae e HoYeon Jung. La prima stagione ha conquistato 14 nomination ai Primetime Emmy Award. Nell’elenco anche quella per Outstanding Drama Series, diventando la prima opera non in lingua inglese ad essere nominata in questa categoria. Sebbene Netflix non sia disponibile nella Cina continentale, le versioni pirata di Squid Game sono state ampiamente diffuse e così la serie tv è riuscita a diventare argomento popolare anche sui siti di social network locali, superando ogni confine e limitazione.