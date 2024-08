Chi è Abraham Popoola nel cast di Spider-Man Noir

Nicolas Cage non sarà solo nella serie “Spider-Man Noir”. L’attore sarà affiancato da Abraham Popoola, scelto per il cast fisso accanto alla star americana. Scopriamo qualche informazioni in più sulla sua carriera.

Abraham Popoola, il suo ruolo nella serie tv

Abraham Popoola è tra gli attori scelti per la prossima serie live-action MGM+ e Prime Video basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Il suo personaggio sarà quello di un veterano della prima guerra mondiale che è alla ricerca di un'opportunità per andare avanti. Al momento il nome del suo ruolo non è ancora stato svelato pubblicamente. Alcune indiscrezioni, però, hanno sollevato un’ipotesi molto convincente. Secondo alcuni rumors in terra americana, potrebbe essere lui ad interpretare Flint Marko, ovvero l’Uomo Sabbia. Una recente analisi del personaggio lo ha descritto così: "Uno scagnozzo assoldato a una condizione sconosciuta che lo fa trasformare nell’Uomo Sabbia.. Quando cambia identità, non ha ricordi di ciò che l'alter ego ha fatto mentre era al comando. Sembra che una buona parte della storia ruoterà attorno a lui e c'è molto potenziale perché questo personaggio diventi il preferito dei fan". “Spider-Man Noir” racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (interpretato da Nicolas Cage) nella New York degli anni '30. L’uomo è costretto a mettersi a confronto con la sua vita passata e riflettere, comprendendo di essere l’unico e solo supereroe della città. Reilly indaga sulla morte di Edward Addison e proprio queste sue mosse lo portano a scoprire che il sindaco sta tramando qualcosa di nefasto e terribile che coinvolge il boss della malavita Silvermane e la femme fatale Yuri Watanabe. Harry Bradbeer dirigerà e sarà produttore esecutivo dei primi due episodi della serie tv. Sarà disponibile in tutti i Paesi grazie alla distribuzione di Prime Video. Invece, Oren Uziel sarà sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, con i produttori di “Into the Spider-Verse” Phil Lord e Christopher Miller e l'ex capo della Sony Amy Pascal impegnati nel progetto come produttori esecutivi. Uziel è noto per aver scritto il film d'azione romantico “The Lost City”, insieme ad atri titoli come “22 Jump Street”, “Mortal Kombat” e “The Cloverfield Paradox”. Inoltre ha anche scritto “John Wick: Chapter 4” e l'imminente adattamento del videogioco “Borderlands”. Le premesse legate al progetto sembrano promettere una produzione potenzialmente molto interessante.

Chi è Abraham Popoola

Abraham Popoola è un attore di origine nigeriana e britannica nato il 23 giugno 1991 a Gombe, Nigeria. Recentemente Popoola è stato Casca Decius, un'intelligenza artificiale di cellule dormienti al fianco di Jennifer Lopez nel film futuristico fantascientifico, disponibile su Netflix, “Atlas”. Inoltre avrà un ruolo prossimamente anche in “John Wick: Ballerina”, che Lionsgate distribuirà il 6 giugno 2025. Ma gli impegni continuano con importanti produzioni e assegnazioni. In tv sarà co-protagonista nella stagione 5 di “Slow Horses” per Apple TV+. Nel suo curriculum può vantare anche “The Rig” per Amazon, “The Curse” per Channel 4 e “Andor” per Disney+. Ha anche recitato, sempre per la Disney, nella pellicola campione di incassi “Crudelia” e “Jingle Jangle - Un'avventura natalizia” per Netflix.