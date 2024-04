‘Bridgerton 3’, ecco il trailer e le anticipazioni

Stanno fremendo, i fan di ‘Bridgerton’. Manca sempre meno all’uscita della terza stagione della serie in costume che ha conquistato la Gen Z, ma anche un’ampia fetta del pubblico più adulto. La prima parte, composta da quattro nuovi episodi, sarà disponibile su Netflix dal 16 maggio, la seconda, con le ultime quattro puntate, dal 13 giugno. Di recente è stato rilasciato il trailer che dà qualche indicazione in più sulle anticipazioni e sulle indiscrezioni già emerse in questi mesi.

Penelope e Colin

Penelope Featherington si è decisa: vuole lasciare perdere Colin Bridgerton e la sua cotta per lui. Non ha ancora superato la delusione dopo aver ascoltato i commenti negativi che aveva fatto Colin su di lei, come si era visto nella precedente stagione. Ma non è l’unica decisione presa da Penelope, che si è messa in testa di trovare un marito che le conceda abbastanza libertà per mantenere il suo alter ego della pettegola Lady Whistledown, anche in seguito all’allontanamento da Eloise. Mantenere nascosta anche quell’identità sta diventando per lei sempre più difficile.

Le complicazioni non mancano anche nella ricerca di un promesso sposo: a bloccare la Featherington è la mancanza di fiducia in sé stessa. Nello stesso periodo Colin torna dalle sue vacanze estive con un nuovo aspetto, rinfrancato nello spirito e nelle sue doti di seduttore, Ma il giovane Bridgerton rimane male constatando che Penelope, la sola persona che lo abbia sempre apprezzato per quello che è, ora lo tratta con distacco e freddezza. Colin, dunque, cerca di recuperare terreno con lei offrendosi di aiutarla a trovare un marito. E scoprirà che i suoi sentimenti per quella che crede essere solo una sua amica sono forse più profondi e complessi.

Cast di ‘Bridgerton 3’

Penelope Featherington è interpretata da Nicola Coughlan, Colin Bridgerton ha il volto di Luke Newton. Dal trailer e dalle foto rilasciate da Netflix vediamo anche altri membri della terza stagione di ‘Bridgerton’: Claudia Jessie nel ruolo di Eloise Bridgerton e Jessica Madsen in quello di Cressida Cowper. Luke Thompson, poi, è Benedict Bridgerton.

Ci sono anche Golda Rosheuvel – la regina Carlotta, Hugh Sachs – Brimsley, Adjoa Andoh - Lady Danbury, Daniel Francis - Lord Marcus Anderson, Hannah Dodd - Francesca Bridgerton, Harriet Cains - Philipa Featherington, Bessie Carter, Prudence Featherington.

Altri attori presenti sono Polly Walker, Martins Imhangbe e ed Emma Naomi rispettivamente nei panni di Portia Featherington, Will Mondrich e Alice Mondrich.