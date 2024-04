Fuori il trailer di Bridgerton 3, scoppia la passione fra Penelope e Colin?

Roma, 11 aprile 2024 – L’attesa è quasi terminata per gli appassionati di Bridgerton, la serie tv in costume targata Shonda Rhimes, che torna con su Netflix il 16 maggio. Intanto i fan potranno gustarsi l’antipasto della terza stagione, che ha come protagonista stavolta Penelope Nicola Coughlan : è stato infatti rilasciato oggi il trailer che ruota intorno alla più giovane di casa Featherington, che finora si era celata dietro i panni della sconosciuta Lady Whistledown – autrice del gossip di corte – e ora passa alla ribalta. Penelope ha ormai rinunciato alla sua cotta, Colin Bridgerton (Luke Newton), e ora vuole un marito per uscire finalmente dall’ambiente oppressivo di casa.

La ricerca si dimostra più difficile del previsto. Proprio Colin, tornato dai suoi viaggi si offre di aiutarla, perplesso che lei lo tratti con freddezza intende recuperare il rapporto. Quando però Penolope conosce Lord Debling (Sam Philips), che attratto dalla dama, inizia a corteggiarla, in Colin scatta qualcosa di molto simile alla gelosia. "Mamma, credi che il miglior fondamento per l'amore sia l'amicizia?" Chiede il giovane a sua madre, Lady Bridgerton (Ruth Gemmell), nel trailer. Lei risponde: "È raro, ma devi seguire il tuo cuore". Il sentimento che nutre per Pen si sta trasformando in qualcosa di diverso? Bridgerton 3 sarà rilasciato in due momenti. La prima parte sarà online il 16 maggio, la seconda il 13 giugno.