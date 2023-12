Bridgerton, la terza stagione su Netflix divisa in due parti, a maggio e giugno 2024

Mancano pochi mesi al ritorno di Bridgerton con la terza stagione. La serie tv ha debuttato su Netflix nel dicembre 2020, prodotta da Shonda Rhimes, conquistando subito un grande riscontro di pubblico con gli attori - Nicola Coughlan, Rege-Jean Page e Phoebe Dynevor – entrati immediatamente nel cuore. Un mese dopo, la piattaforma di streaming aveva annunciato, con orgoglio, che lo show era diventato la serie più seguita, superando The Witcher, Stranger Things e La regina degli scacchi, raggiungendo il 41% di tutti gli abbonati. Scontato, quindi, l’atteso sequel. A causa della pandemia di Covid e con i set fermi per mesi, i fan hanno dovuto attendere parecchio tempo prima di poter seguire le nuove avventure. Finalmente, poi, la seconda stagione dello show è arrivata su Netflix nel marzo 2022, accogliendo volti vecchi (Dynevor nei panni di Daphne Bridgerton, Adjoa Andoh nei panni di Lady Danbury, Jonathan Bailey nei panni di Anthony Bridgerton) e nuovi ( Simone Ashley nel ruolo di Kate Sharma e Charithra Chandran nel ruolo di Edwina Sharma). Assente – per il dispiacere di molti – Rege-Jean Page (alias Simon Basset, Il Duca di Hastings). Poco dopo ecco arrivare la conferma di una terza e di una quarta stagione di Bridgerton. Senza fare troppi spoiler e rivelare dettagli importanti, Simone Ashley ha fatto riferimento alla nascente storia d'amore tra Colin (Luke Newton) e Penelope (Coughlan) come fulcro della terza stagione. "È Polin, amore e nuovi inizi", ha detto riguardo a cosa aspettarsi nei prossimi episodi. Già dopo l’uscita della seconda stagione, Ashley rassicurato il pubblico: "Torneremo!" Kate e Anthony hanno appena iniziato". Sebbene i fan abbiano amato l'intensità di Simon Hastings e Daphne Bridgerton e la passione di Anthony Bridgerton e Kate Sharma, sembra arrivato il momento di seguire le evoluzioni sentimentali di Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Le riprese della terza stagione di Bridgerton sono iniziate a Londra nel luglio 2022 e sono continuate fino al mese di marzo 2023. Durante quel periodo, c'era molta attenzione e curiosità sul ritorno dello show. Netflix ha appena annunciato che Bridgerton debutterà il 16 maggio 2024. La stagione conterrà otto episodi e sarà divisa tra il debutto del 16 maggio e una seconda data di uscita il 13 giugno 2024.Una serie suddivisa, come accaduto recentemente anche per “You”, un modo per affezionare ancora di più il pubblico e non bruciarsi, in poco tempo, uno dei ritorni più attesi dell’anno. Insieme a molti volti familiari già presenti, in questa terza stagione ne entreranno in scena alcuni nuovi. Siccome Penelope è alla ricerca di un marito, avrà tre nuovi corteggiatori, Daniel Francis, James Phoon e Sam Phillips, pronti a fare il loro debutto. Interpreteranno rispettivamente Marcus Anderson, Harry Dankworth e Lord Debling. Anche Hannah New di Black Sails si unirà al cast mentre Lady Tilley Arnold e Hannah Dodd interpreteranno Francesca Bridgerton. La nuova stagione promette tanto romanticismo e dramma con l’aggiunta di questi nuovi personaggi. Rumors mai confermati hanno parlato di un ritardo nella produzione della terza stagione poiché Shonda Rhimes non sarebbe stata soddisfatta della trama. Indiscrezioni mai confermate dai diretti interessati. Ma quel che conta è la data, ormai ufficiale, per maggio e giugno 2024 con il ritorno di Bridgerton.