Chi è Sarah Paulson, protagonista di 'Hold Your Breath'

E’ disponibile, per gli abbonati a Disney+, “Hold your breath”, film horror-thriller psicologico diretto da Karrie Crouse e Will Joines. Nel cast Sarah Paulson, Amiah Miller, Annaleigh Ashford, Alona Jane Robbins e Ebon Moss-Bachrach. La trama è incentrata su una donna convinta che una presenza sinistra stia minacciando la sua famiglia ed ambientata nell'Oklahoma degli anni '30, durante alcune orribili tempeste di polvere che stanno colpendo la regione.

Sarah Paulson, chi è l’attrice amatissima da Ryan Murphy

Nata il 17 dicembre 1974 a Tampa, in Florida, Sarah Paulson ha una vasto elenco di premi e riconoscimenti ottenuti nel corso della sua invidiabile carriera: un Primetime Emmy Award, un Golden Globe Award e un Tony Award. Nel 2017, la rivista Time l'ha indicata tra le 100 persone più influenti nel mondo intero. Il suo esordio di attrice è stato nelle serie tv American Gothic (a metà degli anni Novanta) e Jack & Jill (1999–2001). Ma negli ultimi anni, il successo internazionale è rifiorito grazie alla collaborazione vincente con lo showrunner Ryan Murphy. La Paulson, infatti, è presente in ben nove stagioni della serie antologica American Horror Story - dal 2011 al 2021 – convincendo la critica che l’ha nominata per ben cinque volte ai Primetime Emmy Award.

Ma è stato grazie alla sua interpretazione di Marcia Clark nella serie The People v. O. J. Simpson: American Crime Story (uscita nel 2016) che ha vinto il Primetime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una miniserie o film. Successivamente è stata nominata agli Emmy per i ruoli di Nicolle Wallace nel film televisivo della HBO Game Change e per aver vestito i panni di Linda Tripp nella miniserie American Crime Story, incentrata sul caso Clinton- Lewinski. Ha brillato nel 2020 grazie alla serie Ratched, disponibile su Netflix. Il suo personaggio era quello di Mildred Ratched, che, negli anni '40, ha lavorato presso un istituto di igiene mentale. Col tempo Mildred si ritroverà ad essere cinica e amareggiata e anche la sua aria elegante e delicata lascerà spazio ad una realtà molto oscura e pericolosa, rendendosi irriconoscibile anche a se stessa. I fan speravano una seconda stagione che, però, purtroppo, non è stata mai realizzata.

Recentemente è stata protagonista del film Run (uscito nel 2020) e, precedentemente, aveva avuto piccoli ruoli in note pellicole: What Women Want (2000), Abbasso l’amore (2003), 12 anni schiavo (2013), Carol (2015), The Post (2017), Ocean's 8 (2018) e Bird Box (2018).

La vita privata di Sarah Paulson

Per quanto riguarda, invece, la sua vita personale, Sarah Paulson vive a Los Angeles, è sostenitrice del Partito Democratico. Definì la sua sfera intima come "una situazione fluida" e aggiunge: "Se le mie scelte di vita dovessero essere basate su ciò che ci si aspetta da me da una comunità su entrambi i lati, questo mi farebbe sentire davvero costretta… e non voglio sentirmi tale”. Ha frequentato l'attrice Cherry Jones dal 2004 al 2009 e dal 2015 ha una relazione con l'attrice Holland Taylor. Prima della sua storia con la Jones, aveva avuto principalmente storie con uomini, incluso il suo ex fidanzato storico, il drammaturgo Tracy Letts.