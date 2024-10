I funerali di Matilde Lorenzi, folla a Giaveno. La mamma in lacrime: “Grazie, ci hai donato tantissimo”

Giaveno, 31 ottobre 2024 – Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Anche la chiesa è già piena di persone. In prima fila c'è la nonna materna di 'Matildina’, come la chiamavano amici e parenti, nonna Rosina: “Il Signore ci ha portato via una meraviglia”, dice in lacrime. Amici, semplici cittadini sono accorsi per rendere omaggio alla giovane atleta. I funerali sono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino. Lutto cittadino nel paese che conta circa 17mila abitanti.

I funerali di Matilde Lorenzi: la famiglia commossa davanti al feretro della 19enne

