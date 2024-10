La dedica per Matilde Lorenzi: “Ti amo Stellina, sei la cosa più bella che potesse capitarmi”

Torino, 29 ottobre 2024 – Il mondo dello sci sotto choc per la prematura scomparsa della giovane promessa Matilde Lorenzi, morta dopo un incidente in allenamento in Val Senales, Alto Adige. A quel mondo appartengono anche le persone a lei più care. Federico Tomasoni, 27 anni, sciatore free style, è stato con lei fino all’ultimo respiro. Il suo ricordo è impresso in una storia su Instagram. "Ti amo – scrive – sei la cosa più bella che mi potesse capitare”. Una foto ritrae la mano dell’atleta nella sua. Si vede il letto d’ospedale, il lenzuolo bianco, lo smalto scuro sulle unghie di lei, il cardiofrequenzimetro ancora all’indice. Nello scatto successivo sono loro due insieme, immortalati in un selfie allo specchio.

La sorella

"La nostra Mati ci ha lasciati, è un dolore immenso”, comunica Lucrezia Lorenzi anche lei azzurra dello sci. Sui social informa tutti dei funerali, che si terranno il 31 ottobre a Giaveno, nel Torinese. E ai microfoni di Sky ha solo parole di entusiasmo per la sorella appena persa. "E' stata una sorella pazzesca. Me la ricorderò sempre col suo sorriso e con la sua determinazione. E' il mio gigante-buono: mi sosterrà e ci sosterrà in questo momento difficile. Voglio ricordarla felice e vincente sugli sci”.

Lucrezia e Matilde erano molto legate. “La sua anima è dentro la mia e saremo sempre insieme Condividevamo tante cose ed eravamo molto legate. Ho un sacco di idee e di progetti in testa per ricordarla”. Nessuna polemica sull’incidente: “Parlerò con chi di dovere e faremo di sicuro qualche cosa per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza".

Le amiche

"La vita è ingiusta – protesta Sara Thaler, anche lei classe 2004, compagna di discesa – Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”. “Per sempre con me”, è la dedica dell’amica sciatrice Carlotta De Leonardis, 21 anni. L’omaggio arriva anche da una collega più grande, Sofia Goggia, che sui social invoca “una preghiera” per la giovane atleta. Con tutte loro Matilde condivideva la passione per la velocità che dopo averle fatto assaporare ebbrezza e podi questa volta l’ha tradita. ''I genitori sono devastati – racconta il sindaco del piccolo paese di Valgioie, nel Torinese, dove vive la famiglia –. La nostra è stata una telefonata più di singhiozzi che di parole''.