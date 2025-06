La Laguna come Disneyland. Le nozze di Bezos agitano Venezia

Venezia, 17 giugno 20205 – Ci sono quelli che vogliono sposarsi e quelli per cui questo matrimonio non s’ha da fare, ma questa volta la storia si svolge a Venezia. I promessi sposi sono Jeff Bezos, proprietario di Amazon e terza persona più ricca del mondo, e la giornalista Lauren Sanchez. Chi si oppone, collettivi e associazioni riunite nel Comitato “No Space for Bezos”. Costoro non contestano, beninteso, il fatto che Bezos si màriti e nemmeno che lo faccia a Venezia ma, citiamo, “l’arroganza con cui questo tecno feudatario tratta la nostra città”.

Jeff Bezos sposerà Lauren Sanchez

Le date del matrimonio

Le nozze dovrebbero svolgersi in un giorno fra il 24 al 26 giugno (la data precisa non è stata comunicata per le solite ragioni di sicurezza), ma secondo i contestatori le date vere vanno dal 26 al 28. Mister Bezos non solo ha affittato l’intera isola di San Giorgio ma anche gli alberghi più stellati della città e, si dice, tutti i 250 taxi cittadini, anche se dal Comune fanno sapere che no, le barche prenotate sono solo trenta, e le due cifre, a naso, paiono entrambe esagerate, sia pure una per eccesso e l’altra per difetto.

Cafonal e invitati Vip

Al supermatrimonio, una specie di Cafonal planetario, dovrebbero arrivare soliti noti dell’economia, della politica e dello spettacolo, ammesso che ci sia ancora differenza, come Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Barbra Streisand, Mick Jagger, Katy Perry, Beyoncé e Kim Kardashian, che non si sa bene che cosa faccia ma non manca mai. Si sussurra anche della presenza di Donald Trump, il che sarebbe anche una buona notizia perché più sta lontano dallo Studio Ovale e meno guai combina. Ovvio che questa concentrazione di vip causerà disagi: zone della città chiuse ai nip (not important person, insomma comuni mortali), difficoltà a spostarsi, controlli di polizia e via disturbando.

Gli anti-Bezos

Gli anti Bezos si sono già mobilitati. “Venezia non è in vendita, non è in affitto” c’è scritto sui volantini che sono spuntati per la città, mentre giovedì un commando è salito sul campanile di San Giorgio e ci ha appeso un grande striscione con la parola “Bezos” barrata da una grande “X” rossa. Non è ovviamente finita. Il portavoce del Comitato, Tommaso Cacciari, nipote di, minaccia sfracelli: “Faremo in modo di mandargli la torta nuziale di traverso, andremo all’assalto e ci butteremo in canale se serve”. Il sindaco della città, Luigi Brugnaro, obietta che se Venezia ha gestito due riunioni del G7 riuscirà anche a far svolgere un matrimonio, sia pure di taglia XXL. Il governatore veneto, Luca Zaia, invece contesta i contestatori: “Protestare contro chi porta visibilità e ricchezza al nostro territorio è, a mio avviso, una vergogna”.

La protesta contro il presidente di Amazon, Jeff Bezos, sul ponte di Rialto a Venezia, 13 giugno 2025. ANSA/ANDREA MEROLA

Chi ha torto?

Fin qui le opposte posizioni. Poi è prevedibile, e anche auspicabile, che le nozze più bombastiche degli ultimi anni si svolgeranno come previsto, blindate e superaccessoriate di ogni elemento, tranne forse, a occhio, il buongusto. Restano però un po’ di considerazioni da fare su una storia dove, temiamo, hanno torto tutti. A differenza di quel che sembrano pensare Cacciari junior e soci, essere ricchi e anzi straricchi non è una colpa; farlo pesare, sì. L’understatement giova ai matrimoni molto più delle ostentazioni da nouveaux riches, specie se non lo celebri a casa tua, ma sequestrando una città altrui.

Gli esempi del passato

Nemmeno nell’ancien régime, dove peraltro i rapporti fra dominanti e dominati erano molto più facili e frequenti di quelli fra i multimiliardari di oggi e la gente comune, il feudatario si sarebbe appropriato della piazza del villaggio. Bezos dovrebbe imparare proprio dalle élite veneziane, dove le mitiche vecie con i ritratti degli antenati dogi nel palagio franante ciacolano tuttora in dialetto con i gondolieri e nella massima familiarità. Ma hanno torto anche i veneziani che protestano. Sono loro che si sono consegnati mani e piedi al turismo, e purtroppo a quello più volgare e scorreggione.

Venezia o Disneyland

Se la città ha ormai meno di 50mila residenti e nessuna attività economica tranne spennare il pollo di passaggio, la responsabilità non è solo di una politica demente ma anche di chi ci vive(va). Se hai accettato che casa tua diventasse Disneyland, poi non puoi lamentarti se Paperon de’ Paperoni se la compra.