Guerra Israele-Iran, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Trump abbandona il G7 e convoca la ‘situation room’. Poi avverte: “Tutti lascino Teheran”

05:49

Trump: "Macron ha detto il falso! Non ho lasciato il G7 per trattare il cessate fuoco Israele-Iran"

Donald Trump non è partito in anticipo dal G7 in Canada perché è sul tavolo una proposta di cessate-il-fuoco tra Iran e Israele, come dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha affermato lo stesso Trump, attaccando il suo collega di Parigi con un post sul suo social network Truth Social. "C'è effettivamente una proposta di incontro e di scambio. È stata formulata una proposta specificamente per ottenere un cessate il fuoco e avviare poi discussioni più ampie", aveva spiegato Emmanuel Macron ai giornalisti, secondo l'agenzia di stampa France Presse, poco dopo la partenza precipitosa di Donald Trump per Washington.

"Il presidente francese Emmanuel Macron, per farsi pubblicità, ha erroneamente affermato che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare a un 'cessate il fuoco' tra Israele e Iran. Falso!": lo scrive il presidente statunitense Donald Trump sul suo social network Truth. Macron "non ha idea del perché io sia ora in viaggio per Washington, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È molto più grande di questo. Che lo voglia o no, Emmanuel non lo capisce mai", ha aggiunto.