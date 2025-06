Un’altra strage a Kiev: almeno 15 morti nei raid russi. Zelensky: “Il mondo chiude gli occhi”

Kiev, 17 giugno 2025 – Rimasta nell’ombra per l’offensiva di Israele in Iran, l’Ucraina continua piangere i morti. Mentre in Medio Oriente si scatena l’inferno di un’altra guerra, non si placano le bombe su Kiev. Nella notte proprio la capitale è finita nel mirino dell’ennesimo raid russo, che ha causato una strage. Sono 15 le vittime contate finora, 75 i feriti. Tra loro anche un cittadino americano di 62 anni. "Uno degli attacchi più terribili su Kiev”, l’ha definito Volodymyr Zelensky, che non esita parlare di “puro terrorismo”. Oltre 440 i droni e 32 i missili lanciati nelle ultime ore. Hanno colpito anche le regioni, Zaporizhzhia, Cernihiv, Zytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv. A Odessa è morta una donna di 60 anni, 17 i feriti, tra cui una donna incinta e una 17enne.

Ucraina, un palazzo sventrato a Kiev dopo i raid della notte (foto X @ZelenskyyUa)

A Kiev si scava sotto le macerie

Per Kiev è stato uno dei giorni peggiori dall’inizio della guerra. “Un altro attacco, altri feriti, case distrutte, dolore e ansia – scrive su Telegram Timur Tkachenko, comandante dell'amministrazione militare di Kiev –. La ricerca di persone sotto le macerie continua. Ora sul luogo di uno degli attacchi ci sono soccorritori, medici, polizia, volontari. Tutti stanno agendo nel modo più coordinato possibile per aiutare e salvare chi è in difficoltà.

“A Kiev – aggiunge Zelensky – le persone stanno attualmente cercando di uscire dalle macerie di un edificio residenziale. Non è chiaro quanti siano... In totale, state danneggiate case in otto quartieri”.

Distruzione a Odessa dopo il raid del 17 giugno (Ansa)

Zelensky: “Il mondo reagisca al terrorismo di Putin”

“Il mondo intero, gli Stati Uniti e l'Europa, devono finalmente reagire come una società civile reagisce ai terroristi – incalza il presidente Ucraino su X –. Putin lo fa solo perché può permettersi di continuare la guerra. Vuole che la guerra continui . È un male quando i potenti di questo mondo chiudono un occhio. Stiamo contattando tutti i partner a tutti i livelli possibili affinché ci sia una risposta adeguata. Sono i terroristi che dovrebbero soffrire, non le persone normali e pacifiche”.